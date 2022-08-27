Программа передач Домашний на 27 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 27 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



27.08.2022



04:55 По делам несовершеннолетних

06:30 Сватьи. 16-я серия

07:35 Вечера на хуторе близ Диканьки

08:55 Молодая жена

10:55 Моя любимая свекровь. 1-я - 4-я серии

14:55 Моя любимая свекровь 2. 1-я - 4-я серии

18:45 Скажи, подруга

19:00 Великолепный век. 133-я и 134-я серии

22:50 Если ты меня простишь. 1-я - 4-я серии

02:20 Преступления страсти. 33-я серия - «Жена ювелира», 34-я серия - «Холодное блюдо», 35-я серия - «Семья», 36-я серия - «Она нашла меня», 37-я серия - «Родной дом»



В телепрограмме возможны изменения.