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Программа передач Домашний на 27 августа 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 27 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

27.08.2022

04:55 По делам несовершеннолетних
06:30 Сватьи. 16-я серия
07:35 Вечера на хуторе близ Диканьки
08:55 Молодая жена
10:55 Моя любимая свекровь. 1-я - 4-я серии
14:55 Моя любимая свекровь 2. 1-я - 4-я серии
18:45 Скажи, подруга
19:00 Великолепный век. 133-я и 134-я серии
22:50 Если ты меня простишь. 1-я - 4-я серии
02:20 Преступления страсти. 33-я серия - «Жена ювелира», 34-я серия - «Холодное блюдо», 35-я серия - «Семья», 36-я серия - «Она нашла меня», 37-я серия - «Родной дом»

В телепрограмме возможны изменения.









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