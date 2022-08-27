Программа передач ТНТ на 27 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 27 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



27.08.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 46-я серия

05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я - 49-я серии

09:00 Модные игры. 11-я серия

09:30 Перезагрузка. 519-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я - 54-я серии

15:55 Сумерки. Сага. Рассвет. Часть-1

17:50 Сумерки. Сага. Рассвет. Часть-2

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 24-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 22-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 23-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 227-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 228-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 3. 47-я серия

03:25 Импровизация. Сезон 3. 48-я серия

04:15 Comedy Баттл. 8-я серия



В программе передач возможны изменения.