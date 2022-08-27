Программа передач ТНТ на 27 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 27 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
27.08.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 46-я серия
05:45 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я - 49-я серии
09:00 Модные игры. 11-я серия
09:30 Перезагрузка. 519-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 50-я - 54-я серии
15:55 Сумерки. Сага. Рассвет. Часть-1
17:50 Сумерки. Сага. Рассвет. Часть-2
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 24-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 22-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 23-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 227-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 228-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 3. 47-я серия
03:25 Импровизация. Сезон 3. 48-я серия
04:15 Comedy Баттл. 8-я серия
В программе передач возможны изменения.