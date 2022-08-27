Программа передач СТС на 27 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 27 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
27.08.2022
04:40 Семейный бизнес. Сезон 2. 17-я серия
05:05 6 кадров. Сезон 8. 56-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 8. 54-я серия
05:30 Волшебное кольцо
05:50 Ералаш. Сезон 1. 239-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 240-я серия
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики. Чертеж
06:15 Фиксики
06:25 Сказка про лень
06:30 Просто так
06:40 Бобик в гостях у Барбоса
06:45 Три кота. Бюро добрых дел
06:55 Три кота. Мелочи жизни
07:00 Три кота
07:05 Три кота. Принцесса Карамелька
07:15 Три кота
07:20 Три кота. Потерянный динозавр
07:25 Три кота. Арбузный день
07:30 Три кота
07:35 Три кота. Робокот Компота
07:40 Три кота
07:45 Три кота. Заморские гости
07:50 Три кота. Точно в цель
07:55 Три кота. Зарядка с Коржиком
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Чемпионы между делом
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Вам и не снилось
08:25 Уральские пельмени
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 2-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Inтуристы
10:35 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Щ»
10:45 Игра Эндера
13:05 Потерянное звено
15:00 Как приручить дракона
16:55 Как приручить дракона-2
18:55 Как приручить дракона-3
21:00 Мулан
23:15 Каратэ-пацан
02:00 Ямакаси: Свобода в движении
03:25 Крыша мира. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.