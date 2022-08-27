Программа передач СТС на 27 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 27 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



27.08.2022



04:40 Семейный бизнес. Сезон 2. 17-я серия

05:05 6 кадров. Сезон 8. 56-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 8. 54-я серия

05:30 Волшебное кольцо

05:50 Ералаш. Сезон 1. 239-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 240-я серия

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики. Чертеж

06:15 Фиксики

06:25 Сказка про лень

06:30 Просто так

06:40 Бобик в гостях у Барбоса

06:45 Три кота. Бюро добрых дел

06:55 Три кота. Мелочи жизни

07:00 Три кота

07:05 Три кота. Принцесса Карамелька

07:15 Три кота

07:20 Три кота. Потерянный динозавр

07:25 Три кота. Арбузный день

07:30 Три кота

07:35 Три кота. Робокот Компота

07:40 Три кота

07:45 Три кота. Заморские гости

07:50 Три кота. Точно в цель

07:55 Три кота. Зарядка с Коржиком

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Чемпионы между делом

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Вам и не снилось

08:25 Уральские пельмени

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 2-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Inтуристы

10:35 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей «Щ»

10:45 Игра Эндера

13:05 Потерянное звено

15:00 Как приручить дракона

16:55 Как приручить дракона-2

18:55 Как приручить дракона-3

21:00 Мулан

23:15 Каратэ-пацан

02:00 Ямакаси: Свобода в движении

03:25 Крыша мира. Сезон 1. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.