Программа передач Матч ТВ на 27 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 27 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



27.08.2022



05:00 Смешанные единоборства. One FC. А. Мораес - Д. Джонсон. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Неоспоримый 4

10:55 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир

11:35 Все на Матч!

12:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир

14:30 Все на Матч!

15:05 Новости

15:10 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Рома». Прямой эфир

21:30 Смешанные единоборства. АСА. А. Фролов - М. Гасанов. Прямой эфир

00:15 Все на Матч!

00:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)

02:55 Новости

03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. К. Фереа - Т. Старлинг. Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.