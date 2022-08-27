Программа передач Матч ТВ на 27 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 27 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
27.08.2022
05:00 Смешанные единоборства. One FC. А. Мораес - Д. Джонсон. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Неоспоримый 4
10:55 Летний биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир
11:35 Все на Матч!
12:25 Футбол. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямой эфир
14:30 Все на Матч!
15:05 Новости
15:10 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
19:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Рома». Прямой эфир
21:30 Смешанные единоборства. АСА. А. Фролов - М. Гасанов. Прямой эфир
00:15 Все на Матч!
00:55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах)
02:55 Новости
03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. К. Фереа - Т. Старлинг. Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.