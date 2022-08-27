Программа передач РЕН ТВ на 27 августа 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 27 августа 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



27.08.2022



05:00 Телефонная будка

05:25 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Секретные трофеи СВО

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Зачем Киеву катастрофа: 6 чудовищных провокаций

18:10 Сквозные ранения

19:30 Новости

20:00 Сквозные ранения

20:40 План побега

23:00 Новости

23:30 План побега-2

01:15 План побега-3

02:45 Корабль-призрак

04:00 Противостояние



В программе передач возможны изменения.