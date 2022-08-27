Программа передач РЕН ТВ на 27 августа 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 27 августа 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
27.08.2022
05:00 Телефонная будка
05:25 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Секретные трофеи СВО
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Зачем Киеву катастрофа: 6 чудовищных провокаций
18:10 Сквозные ранения
19:30 Новости
20:00 Сквозные ранения
20:40 План побега
23:00 Новости
23:30 План побега-2
01:15 План побега-3
02:45 Корабль-призрак
04:00 Противостояние
В программе передач возможны изменения.