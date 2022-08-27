Программа передач канала Звезда на 27 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 27 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
27.08.2022
05:00 Фронт. 1-я - 4-я серии
08:00 Новости дня
08:15 Фронт. 1-я - 4-я серии
09:15 Легенды телевидения. Анатолий Лысенко
10:05 Главный день. Блокадный театр
10:50 Война миров
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Кухня народов СССР или Как мы вкусно дружили...
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Легенды Большого театра
13:45 Морской бой
14:45 Сделано в СССР
15:00 Танковый биатлон-2022. Эстафета. Финал
17:00 История русского танка
18:00 Новости дня
18:30 История русского танка
20:00 Церемония награждения и закрытия Международных Армейских игр-2022
21:30 «Проект «Альфа»
23:10 Десять фотографий
00:00 Чисто английское убийство
02:55 Господа Головлевы
04:25 Легендарные вертолеты. Ми-28. Винтокрылый танк
В программе передач возможны изменения.