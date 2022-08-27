Программа передач канала Звезда на 27 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 27 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



27.08.2022



05:00 Фронт. 1-я - 4-я серии

08:00 Новости дня

08:15 Фронт. 1-я - 4-я серии

09:15 Легенды телевидения. Анатолий Лысенко

10:05 Главный день. Блокадный театр

10:50 Война миров

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным». Кухня народов СССР или Как мы вкусно дружили...

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Легенды Большого театра

13:45 Морской бой

14:45 Сделано в СССР

15:00 Танковый биатлон-2022. Эстафета. Финал

17:00 История русского танка

18:00 Новости дня

18:30 История русского танка

20:00 Церемония награждения и закрытия Международных Армейских игр-2022

21:30 «Проект «Альфа»

23:10 Десять фотографий

00:00 Чисто английское убийство

02:55 Господа Головлевы

04:25 Легендарные вертолеты. Ми-28. Винтокрылый танк



В программе передач возможны изменения.