Программа передач Кино ТВ на 27 августа 2022 года

Телепрограмма Кино ТВ на 27 августа 2022 года. В эфире Кино ТВ запланированы следующие передачи.
27.08.2022
03:35 Братья Гримм
05:20 Доспехи бога
06:30 Доспехи Бога-2. Операция «Кондор»
08:20 Снежная королева
09:35 Снежная королева-2. Перезаморозка
10:50 Три орешка для Золушки
12:15 Робо
13:50 Смокинг
15:30 Робин Гуд: начало
17:20 Джуманджи
19:05 Конг: Остров черепа
21:00 Трасса 60
23:00 День сурка
00:50 Очень плохие девчонки
02:20 Дети сексу не помеха
04:00 Агора
В программе передач возможны изменения.