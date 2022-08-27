Программа передач Кино ТВ на 27 августа 2022 года

Телепрограмма Кино ТВ на 27 августа 2022 года. В эфире Кино ТВ запланированы следующие передачи.



27.08.2022



03:35 Братья Гримм

05:20 Доспехи бога

06:30 Доспехи Бога-2. Операция «Кондор»

08:20 Снежная королева

09:35 Снежная королева-2. Перезаморозка

10:50 Три орешка для Золушки

12:15 Робо

13:50 Смокинг

15:30 Робин Гуд: начало

17:20 Джуманджи

19:05 Конг: Остров черепа

21:00 Трасса 60

23:00 День сурка

00:50 Очень плохие девчонки

02:20 Дети сексу не помеха

04:00 Агора



В программе передач возможны изменения.