Телепрограмма ТВ России на воскресенье 28 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 28 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 28.08.2022



Первый канал



04:35 Собака на сене

06:00 Новости

06:10 Собака на сене

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь как кино

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 Елена Цыплакова. Лучший доктор - любовь

15:10 Школьный вальс

17:00 Михаил Танич. Не забывай

18:00 Вечерние новости

18:20 Михаил Танич. Не забывай

19:00 Специальный репортаж

21:00 Время

22:35 Король нелегалов

00:30 Наедине со всеми

02:55 Россия от края до края



Россия 1



03:55 Соучастники

05:35 Чужие дети

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Большие перемены

12:35 За счастьем. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Южные ночи

03:20 Чужие дети



ТВЦ



04:38 Сразу после сотворения мира. 3-я серия

05:30 Сразу после сотворения мира. 4-я серия

06:25 Разные судьбы

08:10 Мымра

09:40 Юрий Беляев. Аристократ из Ступино

10:25 Сержант милиции. 1-я серия

11:30 События

11:45 Сержант милиции. 2-я серия

12:54 Сержант милиции. 3-я серия

14:30 События

14:45 «Случится же такое!« Юмористический концерт

16:20 Рассвет на Санторини. 1-я серия

17:17 Рассвет на Санторини. 2-я серия

18:15 Два плюс два. 1-я - 4-я серии

21:40 Улыбка Лиса. 1-я - 3-я серии

00:10 События

00:25 Улыбка Лиса. 4-я серия

01:10 Шаг в бездну. 1-я - 4-я серии

04:15 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

04:25 Улица полна неожиданностей



НТВ



04:25 Братаны-4. 27-я серия

05:15 Дельта. Продолжение. «Талисман», 1-я и 2-я серии

06:50 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

10:55 Чудо техники

11:50 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Звезды сошлись

22:00 «Союз чемпионов». Шоу Евгения Плющенко

00:10 Битва

01:35 Братаны-4. 28-я - 32-я серии



Пятый канал



05:00 Улицы разбитых фонарей. Ля-Ля-Фа

05:45 Улицы разбитых фонарей. Охота на крыс

06:30 Улицы разбитых фонарей. Чарующие сны

07:15 Улицы разбитых фонарей. Моль бледная

08:00 Чужой район-3. Семья

08:50 Чужой район-3. Ревность

09:45 Чужой район-3. Дочь

10:40 Чужой район-3. Авария

11:40 Чужой район-3. Алиби

12:30 Чужой район-3. Решение

13:20 Чужой район-3. Техника безопасности

14:20 Чужой район-3. Компромисс

15:15 Чужой район-3. По закону

16:10 Чужой район-3. Сделка

17:05 След. Папаша

17:55 След. Фурия

18:40 След. Кошмар на улице Газовой

19:30 След. Бапки

20:20 След. Коса покойницы

21:10 След. Подселение

21:55 След. Уроки ненависти

22:45 След. Грязная история

23:35 След. Золото скифов

00:25 След. Искупление

01:05 След. Не щадя живота своего

01:45 След. Последний звонок

02:20 След. Ничто не вечно

02:50 Лесник. «Подкидыш», 1-я часть

03:30 Лесник. «Подкидыш», 2-я часть

04:15 Лесник. 1-я часть - «Эхо войны»



Домашний



02:20 Преступления страсти. 33-я серия - «Жена ювелира», 34-я серия - «Холодное блюдо», 35-я серия - «Семья», 36-я серия - «Она нашла меня», 37-я серия - «Родной дом»

06:20 6 кадров

06:30 Сватьи. 17-я серия

07:30 Если ты меня простишь. 1-я - 4-я серии

11:15 Сашка. 1-я - 4-я серии

15:00 Никогда не бывает поздно. 1-я - 4-я серии

19:00 Великолепный век. 135-я и 136-я серии

23:00 Молодая жена

01:00 Вечера на хуторе близ Диканьки

02:15 Преступления страсти. 38-я серия - «Последняя любовь», 39-я серия - «Отец», 40-я серия - «Любимое блюдо», 41-я серия - «Мужчина мечты», 42-я серия - «Я еще вернусь»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 47-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 48-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия

11:00 Реальные пацаны. Сезон 8. 235-я - 254-я серии

21:00 Однажды в России. Сезон 9. 220-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 9. 221-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 40-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 229-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 230-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 3. 49-я серия

03:25 Comedy Баттл. 9-я серия

04:15 Открытый микрофон. Сезон 3. 49-я серия



СТС



04:40 Крыша мира. Сезон 1. 4-я серия

05:05 Крыша мира. Сезон 1. 5-я серия

05:30 Бременские музыканты

05:50 Ералаш. Сезон 1. 241-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 243-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 244-я серия

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики

06:15 Фиксики. Цыпленок

06:20 Про деда, бабу и курочку Рябу

06:30 Птичка Тари

06:40 Мультфильмы

06:45 Три кота. Мамин цветок

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Дорожные знаки

07:05 Три кота. Мусор в парке

07:15 Три кота. Хлеб

07:20 Три кота

07:25 Три кота

07:30 Царевны. Страж удачи

07:40 Царевны. Золотой сундук

07:45 Царевны

07:55 Уральские пельмени

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени

10:40 Как приручить дракона

12:35 Как приручить дракона-2

14:35 Как приручить дракона-3

16:35 Мулан

18:50 Зверопой

21:00 Золушка

23:05 Три орешка для Золушки

00:50 Рокетмен

02:55 Крыша мира. Сезон 1. 4-я - 9-я серии



Матч ТВ



04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. К. Фереа - Т. Старлинг. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Ниндзя

10:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

11:55 Все на Матч!

12:50 Новости

12:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

13:45 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

18:00 Новости

18:05 «После футбола» с Георгием Черданцевым

19:35 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» - ЦСКА. Прямой эфир

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Наполи». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал

02:55 Новости

03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика

04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Айнтрахт» (Франкфурт)



РЕН ТВ



05:00 Противостояние

05:15 Алеша Попович и Тугарин Змей

06:30 Добрыня Никитич и Змей Горыныч

07:35 Илья Муромец и Соловей Разбойник

08:30 Новости

09:00 Илья Муромец и Соловей Разбойник

09:45 Три богатыря и Шамаханская царица

11:20 Три богатыря: Ход конем

12:30 Новости

13:00 Три богатыря: Ход конем

13:20 Три богатыря и Морской царь

14:45 Три богатыря и наследница престола

16:30 Новости

17:00 Три богатыря на дальних берегах

18:20 Три богатыря и принцесса Египта

19:50 Конь Юлий и большие скачки

21:10 Три богатыря и Конь на троне

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



04:25 Легендарные вертолеты. Ми-28. Винтокрылый танк

05:05 Фронт. 5-я - 8-я серии

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №107

11:30 Код доступа. Кошельки Гитлера. Кто заработал на фашизме

12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Никифор Коляда

13:05 Специальный репортаж

13:45 Исчезнувшие. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Движение неприсоединения. Вызов старому миру

20:40 Легенды госбезопасности. Московский щит. Начало

21:35 Легенды советского сыска

23:15 Впереди океан. 1-я - 3-я серии

03:05 Бой за берет

03:40 Исчезнувшие. 1-я и 2-я серии



Кино ТВ



04:00 Агора

05:55 Шевели ластами 2

07:25 Снежная королева-3

08:50 Снежная королева: Зазеркалье

10:15 Путешествие к центру Земли

11:45 Путешествие-2: Таинственный остров

13:20 Вокруг света за 80 дней

15:20 Чего хотят женщины

17:25 Лара Крофт: Расхитительница гробниц

19:05 Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 - Колыбель жизни

21:00 Девятая

22:40 Гретель и гензель

00:10 Девушка с татуировкой дракона

02:30 Виселица

04:00 Доверие



Мосфильм. Золотая коллекция



01:35 Маленькие трагедии

05:25 Сталкер

08:05 Двадцать шесть дней из жизни Достоевского

09:35 Витя Глушаков - друг апачей

10:55 Щит и меч. 1-я - 4-я серии - «Без права быть собой»

17:05 Белорусский вокзал

18:55 Осенний марафон

20:35 Десять негритят

23:00 Воскресная премьера

02:15 Шантажист

03:40 Дерсу Узала



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 28 августа 2022 года Программа передач ТНТ на 28 августа 2022 года Программа передач Пятого канала на 28 августа 2022 года Программа передач ТВЦ на 28 августа 2022 года Программа передач ТНТ на 27 августа 2022 года









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