Телепрограмма ТВ России на воскресенье 28 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 28 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 28.08.2022
Первый канал
04:35 Собака на сене
06:00 Новости
06:10 Собака на сене
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь как кино
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 Елена Цыплакова. Лучший доктор - любовь
15:10 Школьный вальс
17:00 Михаил Танич. Не забывай
18:00 Вечерние новости
18:20 Михаил Танич. Не забывай
19:00 Специальный репортаж
21:00 Время
22:35 Король нелегалов
00:30 Наедине со всеми
02:55 Россия от края до края
Россия 1
03:55 Соучастники
05:35 Чужие дети
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 За счастьем. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Южные ночи
03:20 Чужие дети
ТВЦ
04:38 Сразу после сотворения мира. 3-я серия
05:30 Сразу после сотворения мира. 4-я серия
06:25 Разные судьбы
08:10 Мымра
09:40 Юрий Беляев. Аристократ из Ступино
10:25 Сержант милиции. 1-я серия
11:30 События
11:45 Сержант милиции. 2-я серия
12:54 Сержант милиции. 3-я серия
14:30 События
14:45 «Случится же такое!« Юмористический концерт
16:20 Рассвет на Санторини. 1-я серия
17:17 Рассвет на Санторини. 2-я серия
18:15 Два плюс два. 1-я - 4-я серии
21:40 Улыбка Лиса. 1-я - 3-я серии
00:10 События
00:25 Улыбка Лиса. 4-я серия
01:10 Шаг в бездну. 1-я - 4-я серии
04:15 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
04:25 Улица полна неожиданностей
НТВ
04:25 Братаны-4. 27-я серия
05:15 Дельта. Продолжение. «Талисман», 1-я и 2-я серии
06:50 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
10:55 Чудо техники
11:50 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Звезды сошлись
22:00 «Союз чемпионов». Шоу Евгения Плющенко
00:10 Битва
01:35 Братаны-4. 28-я - 32-я серии
Пятый канал
05:00 Улицы разбитых фонарей. Ля-Ля-Фа
05:45 Улицы разбитых фонарей. Охота на крыс
06:30 Улицы разбитых фонарей. Чарующие сны
07:15 Улицы разбитых фонарей. Моль бледная
08:00 Чужой район-3. Семья
08:50 Чужой район-3. Ревность
09:45 Чужой район-3. Дочь
10:40 Чужой район-3. Авария
11:40 Чужой район-3. Алиби
12:30 Чужой район-3. Решение
13:20 Чужой район-3. Техника безопасности
14:20 Чужой район-3. Компромисс
15:15 Чужой район-3. По закону
16:10 Чужой район-3. Сделка
17:05 След. Папаша
17:55 След. Фурия
18:40 След. Кошмар на улице Газовой
19:30 След. Бапки
20:20 След. Коса покойницы
21:10 След. Подселение
21:55 След. Уроки ненависти
22:45 След. Грязная история
23:35 След. Золото скифов
00:25 След. Искупление
01:05 След. Не щадя живота своего
01:45 След. Последний звонок
02:20 След. Ничто не вечно
02:50 Лесник. «Подкидыш», 1-я часть
03:30 Лесник. «Подкидыш», 2-я часть
04:15 Лесник. 1-я часть - «Эхо войны»
Домашний
02:20 Преступления страсти. 33-я серия - «Жена ювелира», 34-я серия - «Холодное блюдо», 35-я серия - «Семья», 36-я серия - «Она нашла меня», 37-я серия - «Родной дом»
06:20 6 кадров
06:30 Сватьи. 17-я серия
07:30 Если ты меня простишь. 1-я - 4-я серии
11:15 Сашка. 1-я - 4-я серии
15:00 Никогда не бывает поздно. 1-я - 4-я серии
19:00 Великолепный век. 135-я и 136-я серии
23:00 Молодая жена
01:00 Вечера на хуторе близ Диканьки
02:15 Преступления страсти. 38-я серия - «Последняя любовь», 39-я серия - «Отец», 40-я серия - «Любимое блюдо», 41-я серия - «Мужчина мечты», 42-я серия - «Я еще вернусь»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 47-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 48-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия
11:00 Реальные пацаны. Сезон 8. 235-я - 254-я серии
21:00 Однажды в России. Сезон 9. 220-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 9. 221-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 40-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 229-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 230-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 3. 49-я серия
03:25 Comedy Баттл. 9-я серия
04:15 Открытый микрофон. Сезон 3. 49-я серия
СТС
04:40 Крыша мира. Сезон 1. 4-я серия
05:05 Крыша мира. Сезон 1. 5-я серия
05:30 Бременские музыканты
05:50 Ералаш. Сезон 1. 241-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 243-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 244-я серия
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики
06:15 Фиксики. Цыпленок
06:20 Про деда, бабу и курочку Рябу
06:30 Птичка Тари
06:40 Мультфильмы
06:45 Три кота. Мамин цветок
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Дорожные знаки
07:05 Три кота. Мусор в парке
07:15 Три кота. Хлеб
07:20 Три кота
07:25 Три кота
07:30 Царевны. Страж удачи
07:40 Царевны. Золотой сундук
07:45 Царевны
07:55 Уральские пельмени
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени
10:40 Как приручить дракона
12:35 Как приручить дракона-2
14:35 Как приручить дракона-3
16:35 Мулан
18:50 Зверопой
21:00 Золушка
23:05 Три орешка для Золушки
00:50 Рокетмен
02:55 Крыша мира. Сезон 1. 4-я - 9-я серии
Матч ТВ
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. К. Фереа - Т. Старлинг. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Ниндзя
10:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
11:55 Все на Матч!
12:50 Новости
12:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
13:45 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
18:00 Новости
18:05 «После футбола» с Георгием Черданцевым
19:35 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» - ЦСКА. Прямой эфир
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Наполи». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал
02:55 Новости
03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Айнтрахт» (Франкфурт)
РЕН ТВ
05:00 Противостояние
05:15 Алеша Попович и Тугарин Змей
06:30 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
07:35 Илья Муромец и Соловей Разбойник
08:30 Новости
09:00 Илья Муромец и Соловей Разбойник
09:45 Три богатыря и Шамаханская царица
11:20 Три богатыря: Ход конем
12:30 Новости
13:00 Три богатыря: Ход конем
13:20 Три богатыря и Морской царь
14:45 Три богатыря и наследница престола
16:30 Новости
17:00 Три богатыря на дальних берегах
18:20 Три богатыря и принцесса Египта
19:50 Конь Юлий и большие скачки
21:10 Три богатыря и Конь на троне
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
04:25 Легендарные вертолеты. Ми-28. Винтокрылый танк
05:05 Фронт. 5-я - 8-я серии
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №107
11:30 Код доступа. Кошельки Гитлера. Кто заработал на фашизме
12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Никифор Коляда
13:05 Специальный репортаж
13:45 Исчезнувшие. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Движение неприсоединения. Вызов старому миру
20:40 Легенды госбезопасности. Московский щит. Начало
21:35 Легенды советского сыска
23:15 Впереди океан. 1-я - 3-я серии
03:05 Бой за берет
03:40 Исчезнувшие. 1-я и 2-я серии
Кино ТВ
04:00 Агора
05:55 Шевели ластами 2
07:25 Снежная королева-3
08:50 Снежная королева: Зазеркалье
10:15 Путешествие к центру Земли
11:45 Путешествие-2: Таинственный остров
13:20 Вокруг света за 80 дней
15:20 Чего хотят женщины
17:25 Лара Крофт: Расхитительница гробниц
19:05 Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 - Колыбель жизни
21:00 Девятая
22:40 Гретель и гензель
00:10 Девушка с татуировкой дракона
02:30 Виселица
04:00 Доверие
Мосфильм. Золотая коллекция
01:35 Маленькие трагедии
05:25 Сталкер
08:05 Двадцать шесть дней из жизни Достоевского
09:35 Витя Глушаков - друг апачей
10:55 Щит и меч. 1-я - 4-я серии - «Без права быть собой»
17:05 Белорусский вокзал
18:55 Осенний марафон
20:35 Десять негритят
23:00 Воскресная премьера
02:15 Шантажист
03:40 Дерсу Узала
Время начала передач - московское.