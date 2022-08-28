Программа передач Первого канала на 28 августа 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 28 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



28.08.2022



04:35 Собака на сене

06:00 Новости

06:10 Собака на сене

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой

08:10 Здоровье

09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь как кино

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 Елена Цыплакова. Лучший доктор - любовь

15:10 Школьный вальс

17:00 Михаил Танич. Не забывай

18:00 Вечерние новости

18:20 Михаил Танич. Не забывай

19:00 Специальный репортаж

21:00 Время

22:35 Король нелегалов

00:30 Наедине со всеми

02:55 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.