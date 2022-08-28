Программа передач Первого канала на 28 августа 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 28 августа 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
28.08.2022
04:35 Собака на сене
06:00 Новости
06:10 Собака на сене
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой
08:10 Здоровье
09:20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь как кино
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 Елена Цыплакова. Лучший доктор - любовь
15:10 Школьный вальс
17:00 Михаил Танич. Не забывай
18:00 Вечерние новости
18:20 Михаил Танич. Не забывай
19:00 Специальный репортаж
21:00 Время
22:35 Король нелегалов
00:30 Наедине со всеми
02:55 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.