Программа передач Россия 1 на 28 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 28 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



28.08.2022



03:55 Соучастники

05:35 Чужие дети

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Большие перемены

12:35 За счастьем. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Южные ночи

03:20 Чужие дети



В программе передач возможны изменения.