Программа передач Россия 1 на 28 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 28 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
28.08.2022
03:55 Соучастники
05:35 Чужие дети
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 За счастьем. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Южные ночи
03:20 Чужие дети
В программе передач возможны изменения.