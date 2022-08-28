Программа передач ТВЦ на 28 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 28 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



28.08.2022



04:38 Сразу после сотворения мира. 3-я серия

05:30 Сразу после сотворения мира. 4-я серия

06:25 Разные судьбы

08:10 Мымра

09:40 Юрий Беляев. Аристократ из Ступино

10:25 Сержант милиции. 1-я серия

11:30 События

11:45 Сержант милиции. 2-я серия

12:54 Сержант милиции. 3-я серия

14:30 События

14:45 «Случится же такое!« Юмористический концерт

16:20 Рассвет на Санторини. 1-я серия

17:17 Рассвет на Санторини. 2-я серия

18:15 Два плюс два. 1-я - 4-я серии

21:40 Улыбка Лиса. 1-я - 3-я серии

00:10 События

00:25 Улыбка Лиса. 4-я серия

01:10 Шаг в бездну. 1-я - 4-я серии

04:15 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

04:25 Улица полна неожиданностей



В программе передач возможны изменения.