Программа передач ТВЦ на 28 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 28 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
28.08.2022
04:38 Сразу после сотворения мира. 3-я серия
05:30 Сразу после сотворения мира. 4-я серия
06:25 Разные судьбы
08:10 Мымра
09:40 Юрий Беляев. Аристократ из Ступино
10:25 Сержант милиции. 1-я серия
11:30 События
11:45 Сержант милиции. 2-я серия
12:54 Сержант милиции. 3-я серия
14:30 События
14:45 «Случится же такое!« Юмористический концерт
16:20 Рассвет на Санторини. 1-я серия
17:17 Рассвет на Санторини. 2-я серия
18:15 Два плюс два. 1-я - 4-я серии
21:40 Улыбка Лиса. 1-я - 3-я серии
00:10 События
00:25 Улыбка Лиса. 4-я серия
01:10 Шаг в бездну. 1-я - 4-я серии
04:15 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
04:25 Улица полна неожиданностей
В программе передач возможны изменения.