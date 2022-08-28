Программа передач НТВ на 28 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 28 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



28.08.2022



04:25 Братаны-4. 27-я серия

05:15 Дельта. Продолжение. «Талисман», 1-я и 2-я серии

06:50 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

10:55 Чудо техники

11:50 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Звезды сошлись

22:00 «Союз чемпионов». Шоу Евгения Плющенко

00:10 Битва

01:35 Братаны-4. 28-я - 32-я серии



В программе передач возможны изменения.