Программа передач НТВ на 28 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 28 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
28.08.2022
04:25 Братаны-4. 27-я серия
05:15 Дельта. Продолжение. «Талисман», 1-я и 2-я серии
06:50 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
10:55 Чудо техники
11:50 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Звезды сошлись
22:00 «Союз чемпионов». Шоу Евгения Плющенко
00:10 Битва
01:35 Братаны-4. 28-я - 32-я серии
В программе передач возможны изменения.