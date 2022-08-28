Программа передач Пятого канала на 28 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 28 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
28.08.2022
05:00 Улицы разбитых фонарей. Ля-Ля-Фа
05:45 Улицы разбитых фонарей. Охота на крыс
06:30 Улицы разбитых фонарей. Чарующие сны
07:15 Улицы разбитых фонарей. Моль бледная
08:00 Чужой район-3. Семья
08:50 Чужой район-3. Ревность
09:45 Чужой район-3. Дочь
10:40 Чужой район-3. Авария
11:40 Чужой район-3. Алиби
12:30 Чужой район-3. Решение
13:20 Чужой район-3. Техника безопасности
14:20 Чужой район-3. Компромисс
15:15 Чужой район-3. По закону
16:10 Чужой район-3. Сделка
17:05 След. Папаша
17:55 След. Фурия
18:40 След. Кошмар на улице Газовой
19:30 След. Бапки
20:20 След. Коса покойницы
21:10 След. Подселение
21:55 След. Уроки ненависти
22:45 След. Грязная история
23:35 След. Золото скифов
00:25 След. Искупление
01:05 След. Не щадя живота своего
01:45 След. Последний звонок
02:20 След. Ничто не вечно
02:50 Лесник. «Подкидыш», 1-я часть
03:30 Лесник. «Подкидыш», 2-я часть
04:15 Лесник. 1-я часть - «Эхо войны»
В программе передач возможны изменения.