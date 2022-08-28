Программа передач Пятого канала на 28 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 28 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



28.08.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей. Ля-Ля-Фа

05:45 Улицы разбитых фонарей. Охота на крыс

06:30 Улицы разбитых фонарей. Чарующие сны

07:15 Улицы разбитых фонарей. Моль бледная

08:00 Чужой район-3. Семья

08:50 Чужой район-3. Ревность

09:45 Чужой район-3. Дочь

10:40 Чужой район-3. Авария

11:40 Чужой район-3. Алиби

12:30 Чужой район-3. Решение

13:20 Чужой район-3. Техника безопасности

14:20 Чужой район-3. Компромисс

15:15 Чужой район-3. По закону

16:10 Чужой район-3. Сделка

17:05 След. Папаша

17:55 След. Фурия

18:40 След. Кошмар на улице Газовой

19:30 След. Бапки

20:20 След. Коса покойницы

21:10 След. Подселение

21:55 След. Уроки ненависти

22:45 След. Грязная история

23:35 След. Золото скифов

00:25 След. Искупление

01:05 След. Не щадя живота своего

01:45 След. Последний звонок

02:20 След. Ничто не вечно

02:50 Лесник. «Подкидыш», 1-я часть

03:30 Лесник. «Подкидыш», 2-я часть

04:15 Лесник. 1-я часть - «Эхо войны»



В программе передач возможны изменения.