Программа передач Домашний на 28 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 28 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



28.08.2022



02:20 Преступления страсти. 33-я серия - «Жена ювелира», 34-я серия - «Холодное блюдо», 35-я серия - «Семья», 36-я серия - «Она нашла меня», 37-я серия - «Родной дом»

06:20 6 кадров

06:30 Сватьи. 17-я серия

07:30 Если ты меня простишь. 1-я - 4-я серии

11:15 Сашка. 1-я - 4-я серии

15:00 Никогда не бывает поздно. 1-я - 4-я серии

19:00 Великолепный век. 135-я и 136-я серии

23:00 Молодая жена

01:00 Вечера на хуторе близ Диканьки

02:15 Преступления страсти. 38-я серия - «Последняя любовь», 39-я серия - «Отец», 40-я серия - «Любимое блюдо», 41-я серия - «Мужчина мечты», 42-я серия - «Я еще вернусь»



В телепрограмме возможны изменения.