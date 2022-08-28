Программа передач ТНТ на 28 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 28 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



28.08.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 47-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 48-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия

09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия

11:00 Реальные пацаны. Сезон 8. 235-я - 254-я серии

21:00 Однажды в России. Сезон 9. 220-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 9. 221-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 40-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 229-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 230-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 3. 49-я серия

03:25 Comedy Баттл. 9-я серия

04:15 Открытый микрофон. Сезон 3. 49-я серия



В программе передач возможны изменения.