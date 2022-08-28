Программа передач ТНТ на 28 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 28 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
28.08.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 47-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 48-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 55-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 56-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 57-я серия
09:00 Однажды в России. Спецдайджест. 58-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 59-я серия
11:00 Реальные пацаны. Сезон 8. 235-я - 254-я серии
21:00 Однажды в России. Сезон 9. 220-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 9. 221-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 40-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 229-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 230-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 3. 49-я серия
03:25 Comedy Баттл. 9-я серия
04:15 Открытый микрофон. Сезон 3. 49-я серия
В программе передач возможны изменения.