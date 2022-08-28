Программа передач СТС на 28 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 28 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
28.08.2022
04:40 Крыша мира. Сезон 1. 4-я серия
05:05 Крыша мира. Сезон 1. 5-я серия
05:30 Бременские музыканты
05:50 Ералаш. Сезон 1. 241-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 243-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 244-я серия
06:05 Фиксики
06:10 Фиксики
06:15 Фиксики. Цыпленок
06:20 Про деда, бабу и курочку Рябу
06:30 Птичка Тари
06:40 Мультфильмы
06:45 Три кота. Мамин цветок
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Дорожные знаки
07:05 Три кота. Мусор в парке
07:15 Три кота. Хлеб
07:20 Три кота
07:25 Три кота
07:30 Царевны. Страж удачи
07:40 Царевны. Золотой сундук
07:45 Царевны
07:55 Уральские пельмени
09:00 Рогов+
10:00 Уральские пельмени
10:40 Как приручить дракона
12:35 Как приручить дракона-2
14:35 Как приручить дракона-3
16:35 Мулан
18:50 Зверопой
21:00 Золушка
23:05 Три орешка для Золушки
00:50 Рокетмен
02:55 Крыша мира. Сезон 1. 4-я - 9-я серии
В программе передач возможны изменения.