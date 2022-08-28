Программа передач СТС на 28 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 28 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



28.08.2022



04:40 Крыша мира. Сезон 1. 4-я серия

05:05 Крыша мира. Сезон 1. 5-я серия

05:30 Бременские музыканты

05:50 Ералаш. Сезон 1. 241-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 243-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 244-я серия

06:05 Фиксики

06:10 Фиксики

06:15 Фиксики. Цыпленок

06:20 Про деда, бабу и курочку Рябу

06:30 Птичка Тари

06:40 Мультфильмы

06:45 Три кота. Мамин цветок

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Дорожные знаки

07:05 Три кота. Мусор в парке

07:15 Три кота. Хлеб

07:20 Три кота

07:25 Три кота

07:30 Царевны. Страж удачи

07:40 Царевны. Золотой сундук

07:45 Царевны

07:55 Уральские пельмени

09:00 Рогов+

10:00 Уральские пельмени

10:40 Как приручить дракона

12:35 Как приручить дракона-2

14:35 Как приручить дракона-3

16:35 Мулан

18:50 Зверопой

21:00 Золушка

23:05 Три орешка для Золушки

00:50 Рокетмен

02:55 Крыша мира. Сезон 1. 4-я - 9-я серии



В программе передач возможны изменения.