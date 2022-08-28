Программа передач Матч ТВ на 28 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 28 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
28.08.2022
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. К. Фереа - Т. Старлинг. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Ниндзя
10:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир
11:55 Все на Матч!
12:50 Новости
12:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир
13:45 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир
18:00 Новости
18:05 «После футбола» с Георгием Черданцевым
19:35 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» - ЦСКА. Прямой эфир
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Наполи». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал
02:55 Новости
03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Айнтрахт» (Франкфурт)
В программе передач возможны изменения.