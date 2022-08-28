Программа передач Матч ТВ на 28 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 28 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



28.08.2022



04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. К. Фереа - Т. Старлинг. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Ниндзя

10:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир

11:55 Все на Матч!

12:50 Новости

12:55 Летний биатлон. Кубок Содружества. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир

13:45 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Прямой эфир

18:00 Новости

18:05 «После футбола» с Георгием Черданцевым

19:35 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ростов» - ЦСКА. Прямой эфир

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Наполи». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал

02:55 Новости

03:00 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Лёгкая атлетика

04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Айнтрахт» (Франкфурт)



В программе передач возможны изменения.