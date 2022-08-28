Программа передач РЕН ТВ на 28 августа 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 28 августа 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
28.08.2022
05:00 Противостояние
05:15 Алеша Попович и Тугарин Змей
06:30 Добрыня Никитич и Змей Горыныч
07:35 Илья Муромец и Соловей Разбойник
08:30 Новости
09:00 Илья Муромец и Соловей Разбойник
09:45 Три богатыря и Шамаханская царица
11:20 Три богатыря: Ход конем
12:30 Новости
13:00 Три богатыря: Ход конем
13:20 Три богатыря и Морской царь
14:45 Три богатыря и наследница престола
16:30 Новости
17:00 Три богатыря на дальних берегах
18:20 Три богатыря и принцесса Египта
19:50 Конь Юлий и большие скачки
21:10 Три богатыря и Конь на троне
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
В программе передач возможны изменения.