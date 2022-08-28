Программа передач РЕН ТВ на 28 августа 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 28 августа 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



28.08.2022



05:00 Противостояние

05:15 Алеша Попович и Тугарин Змей

06:30 Добрыня Никитич и Змей Горыныч

07:35 Илья Муромец и Соловей Разбойник

08:30 Новости

09:00 Илья Муромец и Соловей Разбойник

09:45 Три богатыря и Шамаханская царица

11:20 Три богатыря: Ход конем

12:30 Новости

13:00 Три богатыря: Ход конем

13:20 Три богатыря и Морской царь

14:45 Три богатыря и наследница престола

16:30 Новости

17:00 Три богатыря на дальних берегах

18:20 Три богатыря и принцесса Египта

19:50 Конь Юлий и большие скачки

21:10 Три богатыря и Конь на троне

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



В программе передач возможны изменения.