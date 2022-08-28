Программа передач канала Звезда на 28 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 28 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
28.08.2022
04:25 Легендарные вертолеты. Ми-28. Винтокрылый танк
05:05 Фронт. 5-я - 8-я серии
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №107
11:30 Код доступа. Кошельки Гитлера. Кто заработал на фашизме
12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Никифор Коляда
13:05 Специальный репортаж
13:45 Исчезнувшие. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:40 Движение неприсоединения. Вызов старому миру
20:40 Легенды госбезопасности. Московский щит. Начало
21:35 Легенды советского сыска
23:15 Впереди океан. 1-я - 3-я серии
03:05 Бой за берет
03:40 Исчезнувшие. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.