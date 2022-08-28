Программа передач канала Звезда на 28 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 28 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



28.08.2022



04:25 Легендарные вертолеты. Ми-28. Винтокрылый танк

05:05 Фронт. 5-я - 8-я серии

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №107

11:30 Код доступа. Кошельки Гитлера. Кто заработал на фашизме

12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом. Никифор Коляда

13:05 Специальный репортаж

13:45 Исчезнувшие. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:40 Движение неприсоединения. Вызов старому миру

20:40 Легенды госбезопасности. Московский щит. Начало

21:35 Легенды советского сыска

23:15 Впереди океан. 1-я - 3-я серии

03:05 Бой за берет

03:40 Исчезнувшие. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.