Программа передач Кино ТВ на 28 августа 2022 года

Телепрограмма Кино ТВ на 28 августа 2022 года. В эфире Кино ТВ запланированы следующие передачи.
28.08.2022
04:00 Агора
05:55 Шевели ластами 2
07:25 Снежная королева-3
08:50 Снежная королева: Зазеркалье
10:15 Путешествие к центру Земли
11:45 Путешествие-2: Таинственный остров
13:20 Вокруг света за 80 дней
15:20 Чего хотят женщины
17:25 Лара Крофт: Расхитительница гробниц
19:05 Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 - Колыбель жизни
21:00 Девятая
22:40 Гретель и гензель
00:10 Девушка с татуировкой дракона
02:30 Виселица
04:00 Доверие
В программе передач возможны изменения.