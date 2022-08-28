Программа передач Кино ТВ на 28 августа 2022 года

Телепрограмма Кино ТВ на 28 августа 2022 года. В эфире Кино ТВ запланированы следующие передачи.



28.08.2022



04:00 Агора

05:55 Шевели ластами 2

07:25 Снежная королева-3

08:50 Снежная королева: Зазеркалье

10:15 Путешествие к центру Земли

11:45 Путешествие-2: Таинственный остров

13:20 Вокруг света за 80 дней

15:20 Чего хотят женщины

17:25 Лара Крофт: Расхитительница гробниц

19:05 Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 - Колыбель жизни

21:00 Девятая

22:40 Гретель и гензель

00:10 Девушка с татуировкой дракона

02:30 Виселица

04:00 Доверие



В программе передач возможны изменения.