Программа передач Золотая коллекция на 28 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 28 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
28.08.2022
01:35 Маленькие трагедии
05:25 Сталкер
08:05 Двадцать шесть дней из жизни Достоевского
09:35 Витя Глушаков - друг апачей
10:55 Щит и меч. 1-я - 4-я серии - «Без права быть собой»
17:05 Белорусский вокзал
18:55 Осенний марафон
20:35 Десять негритят
23:00 Воскресная премьера
02:15 Шантажист
03:40 Дерсу Узала
В телепрограмме передач возможны изменения.