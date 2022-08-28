Программа передач Золотая коллекция на 28 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 28 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



28.08.2022



01:35 Маленькие трагедии

05:25 Сталкер

08:05 Двадцать шесть дней из жизни Достоевского

09:35 Витя Глушаков - друг апачей

10:55 Щит и меч. 1-я - 4-я серии - «Без права быть собой»

17:05 Белорусский вокзал

18:55 Осенний марафон

20:35 Десять негритят

23:00 Воскресная премьера

02:15 Шантажист

03:40 Дерсу Узала



В телепрограмме передач возможны изменения.