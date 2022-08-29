Телепрограмма ТВ России на понедельник 29 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 29 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 29.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Золотая Орда. 9-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Елизавета. 1-я серия - «Глава I»

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Годунов. 5-я серия

02:00 Морозова. 13-я серия - «Дочь»

02:55 Морозова. 14-я серия - «Люцифер»

03:45 Срочно в номер! 1-я серия - «Посмертный дебют»



ТВЦ



04:25 Улица полна неожиданностей

05:30 Большое кино. Мимино

06:00 Настроение

08:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

08:50 Предчувствие. 1-я серия

09:45 Предчувствие. 2-я серия

10:35 Нина Дорошина. Чужая любовь

11:30 События

11:50 Практика-2. 1-я серия

12:43 Практика-2. 2-я серия

13:40 Мой герой. Сергей Горобченко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Психология преступления. Эра стрельца. 1-я серия

15:59 Психология преступления. Эра стрельца. 2-я серия

16:55 Прощание. Валентин Гафт

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:25 Не женская работа. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Формула ускорения

23:05 Знак качества. Соусы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Юрий Лужков

01:25 Актёрские драмы. Криминальный талант

02:05 Мао и Сталин

02:45 Осторожно, мошенники! Отжать кровные

03:15 Психология преступления. Эра стрельца. 1-я серия

04:00 Психология преступления. Эра стрельца. 2-я серия

04:40 Нина Дорошина. Чужая любовь



НТВ



05:00 Улицы разбитых фонарей-12. Красавчик

05:45 Улицы разбитых фонарей-12. Сделка по недвижимости

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Цвет нации», 1-я и 2-я серии. «Дипломатическая неприкосновенность», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Цвет нации», 1-я и 2-я серии. «Дипломатическая неприкосновенность», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Шестая сестра?

19:00 Сегодня

19:50 Канцелярская крыса. 7-я серия

20:50 Канцелярская крыса. 8-я серия

21:50 Рикошет. 7-я серия

22:50 Рикошет. 8-я серия

23:50 Сегодня в Москве

00:10 Пёс-6. Тезки

01:10 Пёс-6. Жучок

02:10 Мент в законе-2. «Истребитель братвы», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Двойной заказ



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Лесник. 2-я часть - «Эхо войны»

06:15 Лесник. «Йети», 1-я часть

06:55 Лесник. «Йети», 2-я часть

07:45 Чужой район-3. Семья

08:40 Чужой район-3. Ревность

09:00 Известия

09:25 Чужой район-3. Ревность

10:10 Чужой район-3. Дочь

11:10 Чужой район-3. Авария

12:05 Чужой район-3. Алиби

13:00 Известия

13:25 Лесник. 1-я часть - «Конец света»

14:20 Лесник. 2-я часть - «Конец света»

15:20 Лесник. «Опасные игры», 1-я часть

16:20 Лесник. «Опасные игры», 2-я часть

17:20 Лесник. 1-я часть - «Хозяева жизни»

17:30 Известия

18:00 Лесник. 1-я часть - «Хозяева жизни»

18:45 Лесник. 2-я часть - «Хозяева жизни»

19:45 След. Доктор Смерть

20:40 След. Токсичные родители

21:30 След. Прививка

22:25 След. Охота на единорога

23:10 Свои-5. Отцы и дети

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Тупик памяти

01:10 След. Брат, милый брат

01:50 След. Свадьба с киборгом

02:30 След. Собственность

03:05 Детективы. Дорогие огурцы

03:30 Детективы. Баловень судьбы

03:55 Детективы. Ночная лихорадка

04:25 Детективы. Борец за справедливость



Домашний



02:15 Преступления страсти. 38-я серия - «Последняя любовь», 39-я серия - «Отец», 40-я серия - «Любимое блюдо», 41-я серия - «Мужчина мечты», 42-я серия - «Я еще вернусь»

06:15 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

08:30 Давай разведёмся!

09:30 Тест на отцовство

11:40 Понять. Простить. «Удар в спину». «Аферисты»

12:45 Порча. Тяжкое бремя

13:15 Знахарка

13:50 Верну любимого. Отец

14:25 Преступления страсти. 45-я - 48-я серии - «45-я серия - «Прощай, ад!». 46-я серия - «Свадьба пела...». 47-я серия - «Чужой каравай». 48-я серия - «Убийство из милосердия»

18:45 Скажи, подруга

19:00 Любовь не картошка. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча

23:20 Знахарка

23:50 Верну любимого. Отец

00:25 Понять. Простить. «Удар в спину«. «Аферисты«

01:20 Тест на отцовство

03:00 Давай разведёмся!

03:50 Преступления страсти. 43-я серия - «Тихоня«

04:40 6 кадров



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 50-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Сезон 7. 304-я - 315-я серии

15:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии

20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 255-я - 258-я серии

22:00 ЮЗЗЗ. 1-я серия

22:40 Безумный Макс: Дорога ярости

01:00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 1-я серия

02:15 Импровизация. Сезон 3. 50-я серия

03:00 Comedy Баттл. 10-я серия

03:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 51-я серия

04:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 52-я серия



СТС



05:00 6 кадров. Сезон 8. 69-я серия

05:10 Бременские музыканты

05:30 По следам бременских музыкантов

05:50 Ералаш. Сезон 1. 245-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 246-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 4-я серия

06:05 Три кота

06:15 Правила съема: Метод Хитча

08:25 Три орешка для Золушки

10:10 Красавица и чудовище

12:40 Дылды. Сезон 3. 1-я - 13-я серии

19:30 Дылды

20:00 Один дома

22:05 Один дома-2

00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 25-я серия

01:35 Рокетмен

03:30 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия



Матч ТВ



04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Айнтрахт» (Франкфурт)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Вышибала

11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Взаперти

14:55 Новости

15:00 Громко

15:55 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Гандбол. Женщины. Финал. Прямой эфир

17:30 Все на Матч!

17:55 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Гандбол. Мужчины. Финал. Прямой эфир

19:35 Все на Матч!

20:10 Новости

20:15 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Церемония закрытия. Прямой эфир

22:20 Все на Матч!

22:30 Бильярд. Кубок Чемпионов. Финал. Прямой эфир

00:15 Тотальный футбол

00:45 Все на Матч!

01:30 Дом летающих кинжалов

03:50 Новости

03:55 Специальный репортаж

04:15 Игорь Численко. Удар форварда



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Документальный спецпроект

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Лофт

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Неизвестная история

00:30 План побега

02:30 Фобос

03:45 Тайны Чапман

04:35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



03:40 Исчезнувшие. 1-я и 2-я серии

05:20 Исчезнувшие. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Возвращение «Святого Луки»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:35 Оружие Победы

13:50 Майор полиции. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Майор полиции. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Освободители. Бомба Озаричи

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Иван Утробин. Штирлиц из российской глубинки

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Возвращение «Святого Луки»

01:20 Жажда

02:35 Близнецы

03:55 Майор полиции. 1-я и 2-я серии



Кино ТВ



04:00 Доверие

05:35 Заложник

07:15 Рыцарь дня

09:05 Васаби

10:40 «Весёлые» каникулы»

12:10 Громобой

13:45 Три икса

15:45 Три икса 2: Новый уровень

17:25 Три икса: Мировое господство

19:10 План побега

21:00 Бегущий человек

22:40 Бой с тенью

00:55 Бой с тенью-2: Реванш

03:00 13

04:30 На острие



Мосфильм. Золотая коллекция



03:40 Дерсу Узала

06:00 Самогонщики

06:20 Белые ночи

08:00 Золотая антилопа

08:30 Золушка

08:50 Ивашка из Дворца пионеров

09:05 Как грибы с Горохом воевали

09:20 Михайло Ломоносов. 1-я и 2-я серии

12:05 Мёртвые души. 1-я серия

13:25 Холодное лето пятьдесят третьего...

15:15 О бедном гусаре замолвите слово

18:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»

19:55 Джентльмены удачи

21:30 Бриллиантовая рука

23:15 Ко мне, Мухтар!

00:45 Человек с бульвара Капуцинов

02:20 Формула любви

03:45 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»



Время начала передач - московское.



















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