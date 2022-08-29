Телепрограмма ТВ России на понедельник 29 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 29 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 29.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Золотая Орда. 9-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Елизавета. 1-я серия - «Глава I»
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Годунов. 5-я серия
02:00 Морозова. 13-я серия - «Дочь»
02:55 Морозова. 14-я серия - «Люцифер»
03:45 Срочно в номер! 1-я серия - «Посмертный дебют»
ТВЦ
04:25 Улица полна неожиданностей
05:30 Большое кино. Мимино
06:00 Настроение
08:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:50 Предчувствие. 1-я серия
09:45 Предчувствие. 2-я серия
10:35 Нина Дорошина. Чужая любовь
11:30 События
11:50 Практика-2. 1-я серия
12:43 Практика-2. 2-я серия
13:40 Мой герой. Сергей Горобченко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Психология преступления. Эра стрельца. 1-я серия
15:59 Психология преступления. Эра стрельца. 2-я серия
16:55 Прощание. Валентин Гафт
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:25 Не женская работа. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Формула ускорения
23:05 Знак качества. Соусы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Юрий Лужков
01:25 Актёрские драмы. Криминальный талант
02:05 Мао и Сталин
02:45 Осторожно, мошенники! Отжать кровные
03:15 Психология преступления. Эра стрельца. 1-я серия
04:00 Психология преступления. Эра стрельца. 2-я серия
04:40 Нина Дорошина. Чужая любовь
НТВ
05:00 Улицы разбитых фонарей-12. Красавчик
05:45 Улицы разбитых фонарей-12. Сделка по недвижимости
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Цвет нации», 1-я и 2-я серии. «Дипломатическая неприкосновенность», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Цвет нации», 1-я и 2-я серии. «Дипломатическая неприкосновенность», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Шестая сестра?
19:00 Сегодня
19:50 Канцелярская крыса. 7-я серия
20:50 Канцелярская крыса. 8-я серия
21:50 Рикошет. 7-я серия
22:50 Рикошет. 8-я серия
23:50 Сегодня в Москве
00:10 Пёс-6. Тезки
01:10 Пёс-6. Жучок
02:10 Мент в законе-2. «Истребитель братвы», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Двойной заказ
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Лесник. 2-я часть - «Эхо войны»
06:15 Лесник. «Йети», 1-я часть
06:55 Лесник. «Йети», 2-я часть
07:45 Чужой район-3. Семья
08:40 Чужой район-3. Ревность
09:00 Известия
09:25 Чужой район-3. Ревность
10:10 Чужой район-3. Дочь
11:10 Чужой район-3. Авария
12:05 Чужой район-3. Алиби
13:00 Известия
13:25 Лесник. 1-я часть - «Конец света»
14:20 Лесник. 2-я часть - «Конец света»
15:20 Лесник. «Опасные игры», 1-я часть
16:20 Лесник. «Опасные игры», 2-я часть
17:20 Лесник. 1-я часть - «Хозяева жизни»
17:30 Известия
18:00 Лесник. 1-я часть - «Хозяева жизни»
18:45 Лесник. 2-я часть - «Хозяева жизни»
19:45 След. Доктор Смерть
20:40 След. Токсичные родители
21:30 След. Прививка
22:25 След. Охота на единорога
23:10 Свои-5. Отцы и дети
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Тупик памяти
01:10 След. Брат, милый брат
01:50 След. Свадьба с киборгом
02:30 След. Собственность
03:05 Детективы. Дорогие огурцы
03:30 Детективы. Баловень судьбы
03:55 Детективы. Ночная лихорадка
04:25 Детективы. Борец за справедливость
Домашний
02:15 Преступления страсти. 38-я серия - «Последняя любовь», 39-я серия - «Отец», 40-я серия - «Любимое блюдо», 41-я серия - «Мужчина мечты», 42-я серия - «Я еще вернусь»
06:15 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
08:30 Давай разведёмся!
09:30 Тест на отцовство
11:40 Понять. Простить. «Удар в спину». «Аферисты»
12:45 Порча. Тяжкое бремя
13:15 Знахарка
13:50 Верну любимого. Отец
14:25 Преступления страсти. 45-я - 48-я серии - «45-я серия - «Прощай, ад!». 46-я серия - «Свадьба пела...». 47-я серия - «Чужой каравай». 48-я серия - «Убийство из милосердия»
18:45 Скажи, подруга
19:00 Любовь не картошка. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча
23:20 Знахарка
23:50 Верну любимого. Отец
00:25 Понять. Простить. «Удар в спину«. «Аферисты«
01:20 Тест на отцовство
03:00 Давай разведёмся!
03:50 Преступления страсти. 43-я серия - «Тихоня«
04:40 6 кадров
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 50-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Сезон 7. 304-я - 315-я серии
15:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии
20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 255-я - 258-я серии
22:00 ЮЗЗЗ. 1-я серия
22:40 Безумный Макс: Дорога ярости
01:00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 1-я серия
02:15 Импровизация. Сезон 3. 50-я серия
03:00 Comedy Баттл. 10-я серия
03:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 51-я серия
04:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 52-я серия
СТС
05:00 6 кадров. Сезон 8. 69-я серия
05:10 Бременские музыканты
05:30 По следам бременских музыкантов
05:50 Ералаш. Сезон 1. 245-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 246-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 4-я серия
06:05 Три кота
06:15 Правила съема: Метод Хитча
08:25 Три орешка для Золушки
10:10 Красавица и чудовище
12:40 Дылды. Сезон 3. 1-я - 13-я серии
19:30 Дылды
20:00 Один дома
22:05 Один дома-2
00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 25-я серия
01:35 Рокетмен
03:30 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия
Матч ТВ
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Айнтрахт» (Франкфурт)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Вышибала
11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Взаперти
14:55 Новости
15:00 Громко
15:55 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Гандбол. Женщины. Финал. Прямой эфир
17:30 Все на Матч!
17:55 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Гандбол. Мужчины. Финал. Прямой эфир
19:35 Все на Матч!
20:10 Новости
20:15 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Церемония закрытия. Прямой эфир
22:20 Все на Матч!
22:30 Бильярд. Кубок Чемпионов. Финал. Прямой эфир
00:15 Тотальный футбол
00:45 Все на Матч!
01:30 Дом летающих кинжалов
03:50 Новости
03:55 Специальный репортаж
04:15 Игорь Численко. Удар форварда
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Лофт
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Неизвестная история
00:30 План побега
02:30 Фобос
03:45 Тайны Чапман
04:35 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
03:40 Исчезнувшие. 1-я и 2-я серии
05:20 Исчезнувшие. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Возвращение «Святого Луки»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:35 Оружие Победы
13:50 Майор полиции. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Майор полиции. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освободители. Бомба Озаричи
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Иван Утробин. Штирлиц из российской глубинки
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Возвращение «Святого Луки»
01:20 Жажда
02:35 Близнецы
03:55 Майор полиции. 1-я и 2-я серии
Кино ТВ
04:00 Доверие
05:35 Заложник
07:15 Рыцарь дня
09:05 Васаби
10:40 «Весёлые» каникулы»
12:10 Громобой
13:45 Три икса
15:45 Три икса 2: Новый уровень
17:25 Три икса: Мировое господство
19:10 План побега
21:00 Бегущий человек
22:40 Бой с тенью
00:55 Бой с тенью-2: Реванш
03:00 13
04:30 На острие
Мосфильм. Золотая коллекция
03:40 Дерсу Узала
06:00 Самогонщики
06:20 Белые ночи
08:00 Золотая антилопа
08:30 Золушка
08:50 Ивашка из Дворца пионеров
09:05 Как грибы с Горохом воевали
09:20 Михайло Ломоносов. 1-я и 2-я серии
12:05 Мёртвые души. 1-я серия
13:25 Холодное лето пятьдесят третьего...
15:15 О бедном гусаре замолвите слово
18:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»
19:55 Джентльмены удачи
21:30 Бриллиантовая рука
23:15 Ко мне, Мухтар!
00:45 Человек с бульвара Капуцинов
02:20 Формула любви
03:45 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»
Время начала передач - московское.