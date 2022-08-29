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Программа передач ТВЦ на 29 августа 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 29 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

29.08.2022

04:25 Улица полна неожиданностей
05:30 Большое кино. Мимино
06:00 Настроение
08:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
08:50 Предчувствие. 1-я серия
09:45 Предчувствие. 2-я серия
10:35 Нина Дорошина. Чужая любовь
11:30 События
11:50 Практика-2. 1-я серия
12:43 Практика-2. 2-я серия
13:40 Мой герой. Сергей Горобченко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Психология преступления. Эра стрельца. 1-я серия
15:59 Психология преступления. Эра стрельца. 2-я серия
16:55 Прощание. Валентин Гафт
17:50 События
18:05 Петровка, 38
18:25 Не женская работа. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Формула ускорения
23:05 Знак качества. Соусы
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Юрий Лужков
01:25 Актёрские драмы. Криминальный талант
02:05 Мао и Сталин
02:45 Осторожно, мошенники! Отжать кровные
03:15 Психология преступления. Эра стрельца. 1-я серия
04:00 Психология преступления. Эра стрельца. 2-я серия
04:40 Нина Дорошина. Чужая любовь

В программе передач возможны изменения.









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