Программа передач ТВЦ на 29 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 29 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



29.08.2022



04:25 Улица полна неожиданностей

05:30 Большое кино. Мимино

06:00 Настроение

08:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

08:50 Предчувствие. 1-я серия

09:45 Предчувствие. 2-я серия

10:35 Нина Дорошина. Чужая любовь

11:30 События

11:50 Практика-2. 1-я серия

12:43 Практика-2. 2-я серия

13:40 Мой герой. Сергей Горобченко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Психология преступления. Эра стрельца. 1-я серия

15:59 Психология преступления. Эра стрельца. 2-я серия

16:55 Прощание. Валентин Гафт

17:50 События

18:05 Петровка, 38

18:25 Не женская работа. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Формула ускорения

23:05 Знак качества. Соусы

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Юрий Лужков

01:25 Актёрские драмы. Криминальный талант

02:05 Мао и Сталин

02:45 Осторожно, мошенники! Отжать кровные

03:15 Психология преступления. Эра стрельца. 1-я серия

04:00 Психология преступления. Эра стрельца. 2-я серия

04:40 Нина Дорошина. Чужая любовь



В программе передач возможны изменения.