Программа передач НТВ на 29 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 29 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



29.08.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей-12. Красавчик

05:45 Улицы разбитых фонарей-12. Сделка по недвижимости

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Цвет нации», 1-я и 2-я серии. «Дипломатическая неприкосновенность», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Цвет нации», 1-я и 2-я серии. «Дипломатическая неприкосновенность», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Шестая сестра?

19:00 Сегодня

19:50 Канцелярская крыса. 7-я серия

20:50 Канцелярская крыса. 8-я серия

21:50 Рикошет. 7-я серия

22:50 Рикошет. 8-я серия

23:50 Сегодня в Москве

00:10 Пёс-6. Тезки

01:10 Пёс-6. Жучок

02:10 Мент в законе-2. «Истребитель братвы», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Двойной заказ



В программе передач возможны изменения.