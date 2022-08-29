Программа передач Пятого канала на 29 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 29 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



29.08.2022



05:00 Известия

05:25 Лесник. 2-я часть - «Эхо войны»

06:15 Лесник. «Йети», 1-я часть

06:55 Лесник. «Йети», 2-я часть

07:45 Чужой район-3. Семья

08:40 Чужой район-3. Ревность

09:00 Известия

09:25 Чужой район-3. Ревность

10:10 Чужой район-3. Дочь

11:10 Чужой район-3. Авария

12:05 Чужой район-3. Алиби

13:00 Известия

13:25 Лесник. 1-я часть - «Конец света»

14:20 Лесник. 2-я часть - «Конец света»

15:20 Лесник. «Опасные игры», 1-я часть

16:20 Лесник. «Опасные игры», 2-я часть

17:20 Лесник. 1-я часть - «Хозяева жизни»

17:30 Известия

18:00 Лесник. 1-я часть - «Хозяева жизни»

18:45 Лесник. 2-я часть - «Хозяева жизни»

19:45 След. Доктор Смерть

20:40 След. Токсичные родители

21:30 След. Прививка

22:25 След. Охота на единорога

23:10 Свои-5. Отцы и дети

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Тупик памяти

01:10 След. Брат, милый брат

01:50 След. Свадьба с киборгом

02:30 След. Собственность

03:05 Детективы. Дорогие огурцы

03:30 Детективы. Баловень судьбы

03:55 Детективы. Ночная лихорадка

04:25 Детективы. Борец за справедливость



В программе передач возможны изменения.