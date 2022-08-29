Программа передач Пятого канала на 29 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 29 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
29.08.2022
05:00 Известия
05:25 Лесник. 2-я часть - «Эхо войны»
06:15 Лесник. «Йети», 1-я часть
06:55 Лесник. «Йети», 2-я часть
07:45 Чужой район-3. Семья
08:40 Чужой район-3. Ревность
09:00 Известия
09:25 Чужой район-3. Ревность
10:10 Чужой район-3. Дочь
11:10 Чужой район-3. Авария
12:05 Чужой район-3. Алиби
13:00 Известия
13:25 Лесник. 1-я часть - «Конец света»
14:20 Лесник. 2-я часть - «Конец света»
15:20 Лесник. «Опасные игры», 1-я часть
16:20 Лесник. «Опасные игры», 2-я часть
17:20 Лесник. 1-я часть - «Хозяева жизни»
17:30 Известия
18:00 Лесник. 1-я часть - «Хозяева жизни»
18:45 Лесник. 2-я часть - «Хозяева жизни»
19:45 След. Доктор Смерть
20:40 След. Токсичные родители
21:30 След. Прививка
22:25 След. Охота на единорога
23:10 Свои-5. Отцы и дети
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Тупик памяти
01:10 След. Брат, милый брат
01:50 След. Свадьба с киборгом
02:30 След. Собственность
03:05 Детективы. Дорогие огурцы
03:30 Детективы. Баловень судьбы
03:55 Детективы. Ночная лихорадка
04:25 Детективы. Борец за справедливость
В программе передач возможны изменения.