Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Пятого канала на 29 августа 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 29 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

29.08.2022

05:00 Известия
05:25 Лесник. 2-я часть - «Эхо войны»
06:15 Лесник. «Йети», 1-я часть
06:55 Лесник. «Йети», 2-я часть
07:45 Чужой район-3. Семья
08:40 Чужой район-3. Ревность
09:00 Известия
09:25 Чужой район-3. Ревность
10:10 Чужой район-3. Дочь
11:10 Чужой район-3. Авария
12:05 Чужой район-3. Алиби
13:00 Известия
13:25 Лесник. 1-я часть - «Конец света»
14:20 Лесник. 2-я часть - «Конец света»
15:20 Лесник. «Опасные игры», 1-я часть
16:20 Лесник. «Опасные игры», 2-я часть
17:20 Лесник. 1-я часть - «Хозяева жизни»
17:30 Известия
18:00 Лесник. 1-я часть - «Хозяева жизни»
18:45 Лесник. 2-я часть - «Хозяева жизни»
19:45 След. Доктор Смерть
20:40 След. Токсичные родители
21:30 След. Прививка
22:25 След. Охота на единорога
23:10 Свои-5. Отцы и дети
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Тупик памяти
01:10 След. Брат, милый брат
01:50 След. Свадьба с киборгом
02:30 След. Собственность
03:05 Детективы. Дорогие огурцы
03:30 Детективы. Баловень судьбы
03:55 Детективы. Ночная лихорадка
04:25 Детективы. Борец за справедливость

В программе передач возможны изменения.









  • Телепрограмма ТВ России на понедельник 29 августа 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 28 августа 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 27 августа 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 26 августа 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 25 августа 2022 года
    •




    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Бельгии

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 4-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начнется 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.

    Расписание трансляций Серии А 2022/2023. 3-й тур чемпионата Италии по футболу

    Чемпионат Италии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Италии по футболу 2022/2023 (Серия А) начался 13 августа 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание матчей 4-го тура АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начался 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Расписание трансляций РПЛ 2022/2023. 7-й тур чемпионата России по футболу

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.









    Где находится Энергодар, Запорожская АЭС на карте Украины, карта Запорожской области
    Карта Украины с городами и областями на русском, карта Донецкой и Луганской областей
    Где находится Славянск на карте Украины, карта Славянска
    Кто родился 29 августа. В этот день родились
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 28 августа 2022. Ковид статистика на сегодня
    Курс евро ЦБ РФ на 29 августа 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 29 августа 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Какая погода в Сочи 29 августа 2022 года
    Какая погода в Санкт-Петербурге 29 августа 2022 года
    Какая погода в Москве 29 августа 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru