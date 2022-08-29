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Программа передач Домашний на 29 августа 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 29 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

29.08.2022

02:15 Преступления страсти. 38-я серия - «Последняя любовь», 39-я серия - «Отец», 40-я серия - «Любимое блюдо», 41-я серия - «Мужчина мечты», 42-я серия - «Я еще вернусь»
06:15 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
08:30 Давай разведёмся!
09:30 Тест на отцовство
11:40 Понять. Простить. «Удар в спину». «Аферисты»
12:45 Порча. Тяжкое бремя
13:15 Знахарка
13:50 Верну любимого. Отец
14:25 Преступления страсти. 45-я - 48-я серии - «45-я серия - «Прощай, ад!». 46-я серия - «Свадьба пела...». 47-я серия - «Чужой каравай». 48-я серия - «Убийство из милосердия»
18:45 Скажи, подруга
19:00 Любовь не картошка. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча
23:20 Знахарка
23:50 Верну любимого. Отец
00:25 Понять. Простить. «Удар в спину«. «Аферисты«
01:20 Тест на отцовство
03:00 Давай разведёмся!
03:50 Преступления страсти. 43-я серия - «Тихоня«
04:40 6 кадров

В телепрограмме возможны изменения.









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