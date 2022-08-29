Программа передач Домашний на 29 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 29 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



29.08.2022



02:15 Преступления страсти. 38-я серия - «Последняя любовь», 39-я серия - «Отец», 40-я серия - «Любимое блюдо», 41-я серия - «Мужчина мечты», 42-я серия - «Я еще вернусь»

06:15 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

08:30 Давай разведёмся!

09:30 Тест на отцовство

11:40 Понять. Простить. «Удар в спину». «Аферисты»

12:45 Порча. Тяжкое бремя

13:15 Знахарка

13:50 Верну любимого. Отец

14:25 Преступления страсти. 45-я - 48-я серии - «45-я серия - «Прощай, ад!». 46-я серия - «Свадьба пела...». 47-я серия - «Чужой каравай». 48-я серия - «Убийство из милосердия»

18:45 Скажи, подруга

19:00 Любовь не картошка. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча

23:20 Знахарка

23:50 Верну любимого. Отец

00:25 Понять. Простить. «Удар в спину«. «Аферисты«

01:20 Тест на отцовство

03:00 Давай разведёмся!

03:50 Преступления страсти. 43-я серия - «Тихоня«

04:40 6 кадров



В телепрограмме возможны изменения.