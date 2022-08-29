Программа передач ТНТ на 29 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 29 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



29.08.2022



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 50-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Сезон 7. 304-я - 315-я серии

15:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии

20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 255-я - 258-я серии

22:00 ЮЗЗЗ. 1-я серия

22:40 Безумный Макс: Дорога ярости

01:00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 1-я серия

02:15 Импровизация. Сезон 3. 50-я серия

03:00 Comedy Баттл. 10-я серия

03:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 51-я серия

04:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 52-я серия



В программе передач возможны изменения.