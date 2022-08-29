Программа передач ТНТ на 29 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 29 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
29.08.2022
05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 50-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 60-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 61-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Сезон 7. 304-я - 315-я серии
15:00 СашаТаня. 41-я - 50-я серии
20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 255-я - 258-я серии
22:00 ЮЗЗЗ. 1-я серия
22:40 Безумный Макс: Дорога ярости
01:00 Ты_Топ-модель на ТНТ. 1-я серия
02:15 Импровизация. Сезон 3. 50-я серия
03:00 Comedy Баттл. 10-я серия
03:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 51-я серия
04:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 52-я серия
В программе передач возможны изменения.