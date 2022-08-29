Программа передач СТС на 29 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 29 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



29.08.2022



05:00 6 кадров. Сезон 8. 69-я серия

05:10 Бременские музыканты

05:30 По следам бременских музыкантов

05:50 Ералаш. Сезон 1. 245-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 246-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 4-я серия

06:05 Три кота

06:15 Правила съема: Метод Хитча

08:25 Три орешка для Золушки

10:10 Красавица и чудовище

12:40 Дылды. Сезон 3. 1-я - 13-я серии

19:30 Дылды

20:00 Один дома

22:05 Один дома-2

00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 25-я серия

01:35 Рокетмен

03:30 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия



В программе передач возможны изменения.