Программа передач СТС на 29 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 29 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
29.08.2022
05:00 6 кадров. Сезон 8. 69-я серия
05:10 Бременские музыканты
05:30 По следам бременских музыкантов
05:50 Ералаш. Сезон 1. 245-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 246-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 4-я серия
06:05 Три кота
06:15 Правила съема: Метод Хитча
08:25 Три орешка для Золушки
10:10 Красавица и чудовище
12:40 Дылды. Сезон 3. 1-я - 13-я серии
19:30 Дылды
20:00 Один дома
22:05 Один дома-2
00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 25-я серия
01:35 Рокетмен
03:30 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия
В программе передач возможны изменения.