Программа передач Матч ТВ на 29 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 29 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
29.08.2022
04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Айнтрахт» (Франкфурт)
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Вышибала
11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Взаперти
14:55 Новости
15:00 Громко
15:55 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Гандбол. Женщины. Финал. Прямой эфир
17:30 Все на Матч!
17:55 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Гандбол. Мужчины. Финал. Прямой эфир
19:35 Все на Матч!
20:10 Новости
20:15 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Церемония закрытия. Прямой эфир
22:20 Все на Матч!
22:30 Бильярд. Кубок Чемпионов. Финал. Прямой эфир
00:15 Тотальный футбол
00:45 Все на Матч!
01:30 Дом летающих кинжалов
03:50 Новости
03:55 Специальный репортаж
04:15 Игорь Численко. Удар форварда
В программе передач возможны изменения.