Программа передач Матч ТВ на 29 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 29 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



29.08.2022



04:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» - «Айнтрахт» (Франкфурт)

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Вышибала

11:00 Танковый биатлон. VII Армейские Международные игры «АрМИ-2022»

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Взаперти

14:55 Новости

15:00 Громко

15:55 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Гандбол. Женщины. Финал. Прямой эфир

17:30 Все на Матч!

17:55 Всероссийская cпартакиада по летним видам спорта. Гандбол. Мужчины. Финал. Прямой эфир

19:35 Все на Матч!

20:10 Новости

20:15 Всероссийская спартакиада по летним видам спорта. Церемония закрытия. Прямой эфир

22:20 Все на Матч!

22:30 Бильярд. Кубок Чемпионов. Финал. Прямой эфир

00:15 Тотальный футбол

00:45 Все на Матч!

01:30 Дом летающих кинжалов

03:50 Новости

03:55 Специальный репортаж

04:15 Игорь Численко. Удар форварда



В программе передач возможны изменения.