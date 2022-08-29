Программа передач канала Звезда на 29 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 29 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
29.08.2022
03:40 Исчезнувшие. 1-я и 2-я серии
05:20 Исчезнувшие. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Возвращение «Святого Луки»
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:35 Оружие Победы
13:50 Майор полиции. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Майор полиции. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освободители. Бомба Озаричи
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Иван Утробин. Штирлиц из российской глубинки
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Возвращение «Святого Луки»
01:20 Жажда
02:35 Близнецы
03:55 Майор полиции. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.