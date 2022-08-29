Программа передач канала Звезда на 29 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 29 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



29.08.2022



03:40 Исчезнувшие. 1-я и 2-я серии

05:20 Исчезнувшие. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Возвращение «Святого Луки»

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:35 Оружие Победы

13:50 Майор полиции. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Майор полиции. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Освободители. Бомба Озаричи

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Иван Утробин. Штирлиц из российской глубинки

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Возвращение «Святого Луки»

01:20 Жажда

02:35 Близнецы

03:55 Майор полиции. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.