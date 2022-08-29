Программа передач Золотая коллекция на 29 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 29 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



29.08.2022



03:40 Дерсу Узала

06:00 Самогонщики

06:20 Белые ночи

08:00 Золотая антилопа

08:30 Золушка

08:50 Ивашка из Дворца пионеров

09:05 Как грибы с Горохом воевали

09:20 Михайло Ломоносов. 1-я и 2-я серии

12:05 Мёртвые души. 1-я серия

13:25 Холодное лето пятьдесят третьего...

15:15 О бедном гусаре замолвите слово

18:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»

19:55 Джентльмены удачи

21:30 Бриллиантовая рука

23:15 Ко мне, Мухтар!

00:45 Человек с бульвара Капуцинов

02:20 Формула любви

03:45 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»



В телепрограмме передач возможны изменения.