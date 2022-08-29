Программа передач Золотая коллекция на 29 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 29 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
29.08.2022
03:40 Дерсу Узала
06:00 Самогонщики
06:20 Белые ночи
08:00 Золотая антилопа
08:30 Золушка
08:50 Ивашка из Дворца пионеров
09:05 Как грибы с Горохом воевали
09:20 Михайло Ломоносов. 1-я и 2-я серии
12:05 Мёртвые души. 1-я серия
13:25 Холодное лето пятьдесят третьего...
15:15 О бедном гусаре замолвите слово
18:20 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»
19:55 Джентльмены удачи
21:30 Бриллиантовая рука
23:15 Ко мне, Мухтар!
00:45 Человек с бульвара Капуцинов
02:20 Формула любви
03:45 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»
В телепрограмме передач возможны изменения.