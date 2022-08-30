Телепрограмма ТВ России на вторник 30 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 30 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 30.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Золотая Орда. 10-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Елизавета. 2-я серия - «Глава II»
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Годунов. 6-я серия
02:00 Морозова. 15-я серия - «Мама»
02:55 Морозова. 16-я серия - «Старая гвардия»
03:45 Срочно в номер! 2-я серия - «Посмертный дебют»
ТВЦ
04:40 Нина Дорошина. Чужая любовь
05:20 Мой герой. Сергей Горобченко
06:00 Настроение
08:35 Петровка, 38
08:50 Предчувствие. 3-я серия
09:44 Предчувствие. 4-я серия
10:35 Петербуржские тайны семьи Боярских
11:30 События
11:50 Практика-2. 3-я серия
12:46 Практика-2. 4-я серия
13:40 Мой герой. Валерий Сторожик
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Психология преступления. Смерть по сценарию. 1-я серия
15:59 Психология преступления. Смерть по сценарию. 2-я серия
16:55 Прощание. Юрий Никулин
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Не женская работа. 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Женщины Леонида Филатова
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Сын Кремля
01:25 Жёны против любовниц
02:05 Кто убил Бенито Муссолини?
02:40 Осторожно, мошенники! Серийный жиголо
03:10 Психология преступления. Смерть по сценарию. 1-я серия
03:54 Психология преступления. Смерть по сценарию. 2-я серия
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Двойной заказ
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Наследники
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Ядовитое облако», 1-я и 2-я серии. «Запас прочности», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Ядовитое облако», 1-я и 2-я серии. «Запас прочности», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Внучка или падчерица?
19:00 Сегодня
19:50 Канцелярская крыса. 9-я серия
20:50 Канцелярская крыса. 10-я серия
21:50 Рикошет. 9-я серия
22:50 Рикошет. 10-я серия
23:50 Сегодня в Москве
00:10 Пёс-6. Вендетта
01:05 Пёс-6. Невидимка
02:00 Мент в законе-2. «Не жди меня, мама, хорошего сына», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Подкидыш
Пятый канал
05:00 Известия
05:30 Улицы разбитых фонарей. Куколка
06:25 Лесник. 1-я часть - «Хозяева жизни»
07:15 Лесник. 2-я часть - «Хозяева жизни»
08:05 Чужой район-3. Решение
09:00 Известия
09:25 Чужой район-3. Техника безопасности
10:20 Чужой район-3. Компромисс
11:15 Чужой район-3. По закону
12:10 Чужой район-3. Сделка
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Интересное кино», 1-я часть
14:20 Лесник. «Интересное кино», 2-я часть
15:20 Лесник. «Стрелок», 1-я часть
16:20 Лесник. «Стрелок», 2-я часть
17:20 Лесник. «Чужие игры», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Чужие игры», 1-я часть
18:45 Лесник. «Чужие игры», 2-я часть
19:45 След. Память не закопать
20:40 След. У матросов нет вопросов
21:30 След. Факультатив по химии
22:25 След. Тёмная сторона дома
23:10 Свои-5. Коммуналка
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Кровь от крови
01:10 След. Похищенная муза
01:50 След. Греческая трагедия
02:30 След. Козырь против депрессии
03:05 Детективы. Чужеземка
03:40 Детективы. Бриллиант души
04:10 Детективы. Килька
04:35 Детективы. По горячим следам
Домашний
04:40 6 кадров
05:05 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Любимый родственник». «Нимфоманка»
13:05 Порча. Тринадцать бед
13:35 Знахарка
14:10 Верну любимого. Тонкая работа
14:45 Преступления страсти. 49-я серия - «Выбери меня». 50-я серия - «Золотая« тёща». 51-я серия - «Метастазы». 52-я серия - «Тёмное прошлое»
19:00 Любовь не картошка. 5-я - 8-я серии
22:45 Порча. Мёртвая любовь
23:20 Знахарка
23:55 Верну любимого. Тонкая работа
00:30 Понять. Простить. «Любимый родственник». «Нимфоманка»
01:25 Тест на отцовство
03:05 Давай разведёмся!
03:55 Преступления страсти. 44-я серия - «Чужая жизнь»
04:45 6 кадров
ТНТ
04:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 52-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия
07:00 Простоквашино
08:30 Модные игры. 11-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 316-я - 327-я серии
15:00 СашаТаня. 51-я - 60-я серии
20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 258-я серия
20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 259-я серия
21:00 Однажды в России. Сезон 9. 222-я серия
22:00 ЮЗЗЗ. 2-я серия
23:00 Блэйд
01:20 Ты_Топ-модель на ТНТ. 2-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 3. 51-я серия
03:15 Comedy Баттл. 11-я серия
04:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 53-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия
СТС
03:30 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия
05:10 Мультфильмы
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 6-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 9-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 14-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. День страшилок
06:15 Драконы: Гонки по краю
06:40 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:15 Приключения Вуди и его друзей
07:35 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Дылды. Сезон 3. 13-я серия
08:25 Дылды
09:00 Inтуристы
09:35 Уральские пельмени. #поушивискусстве
10:05 Уральские пельмени
10:30 Потерянное звено
12:25 Два отца и два сына. Сезон 2. 9-я - 19-я серии
18:30 Дылды. Сезон 3. 13-я серия
19:00 Дылды
19:30 Дылды
20:00 Люди в черном-2
21:40 Люди в черном-3
23:45 Неудержимые
01:45 Неудержимые-2
03:20 Крыша мира. Сезон 1. 10-я - 13-я серии
04:55 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия
Матч ТВ
04:15 Игорь Численко. Удар форварда
05:15 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Вышибала
11:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Руслан
15:00 Новости
15:05 Все на Матч!
15:55 Футбол. Кубок России. «Текстильщик» (Иваново) - «2Drots» (Москва). Прямой эфир
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:30 Футбол. Кубок России. «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир
21:00 Новости
21:05 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Кремонезе». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Кровь и кость
02:25 Правила игры
02:55 Новости
03:00 Голевая неделя
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Побег из Шоушенка
22:50 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Экипаж
02:55 Уйти красиво
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
03:55 Майор полиции. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Черный принц
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:35 Оружие Победы
13:50 Майор полиции. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Майор полиции. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освободители. Шталаг 352. Пленная правда
19:40 Улика из прошлого. Ученики Геббельса. Тайна кровавых фейков Украины
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Черный принц
01:20 Шел четвертый год войны...
02:40 Подкидыш
03:50 Майор полиции. 5-я и 6-я серии
Кино ТВ
04:30 На острие
06:15 Приключения Паддингтона
07:45 Приключения Паддингтона-2
09:30 Трасса 60
11:30 К звёздам
13:30 Джуманджи
15:15 Конг: Остров черепа
17:10 Боги Египта
19:15 Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
21:00 Война миров Z
22:50 Во власти стихии
00:30 Землетрясение
02:00 От заката до рассвета
03:40 Кома
Мосфильм. Золотая коллекция
03:45 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»
05:15 Станционный смотритель
06:20 Самая обаятельная и привлекательная
07:45 Как Львёнок и Черепаха пели песню
07:55 Каникулы Бонифация
08:15 Комаров
08:30 Котенок с улицы Лизюкова
08:40 Кошкин дом
09:15 Михайло Ломоносов. 3-я и 4-я серии
11:50 Мёртвые души. 2-я серия
13:15 Осень
15:00 Зимний вечер в Гаграх
16:35 Мы из джаза
18:10 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Явка с повинной»
19:50 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
21:30 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
23:00 Девчата
00:45 Опасно для жизни!
02:10 Ты - мне, я - тебе
03:35 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Явка с повинной»
Время начала передач - московское.