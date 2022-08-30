Телепрограмма ТВ России на вторник 30 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 30 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 30.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Золотая Орда. 10-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Елизавета. 2-я серия - «Глава II»

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Годунов. 6-я серия

02:00 Морозова. 15-я серия - «Мама»

02:55 Морозова. 16-я серия - «Старая гвардия»

03:45 Срочно в номер! 2-я серия - «Посмертный дебют»



ТВЦ



04:40 Нина Дорошина. Чужая любовь

05:20 Мой герой. Сергей Горобченко

06:00 Настроение

08:35 Петровка, 38

08:50 Предчувствие. 3-я серия

09:44 Предчувствие. 4-я серия

10:35 Петербуржские тайны семьи Боярских

11:30 События

11:50 Практика-2. 3-я серия

12:46 Практика-2. 4-я серия

13:40 Мой герой. Валерий Сторожик

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Психология преступления. Смерть по сценарию. 1-я серия

15:59 Психология преступления. Смерть по сценарию. 2-я серия

16:55 Прощание. Юрий Никулин

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Не женская работа. 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Женщины Леонида Филатова

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Сын Кремля

01:25 Жёны против любовниц

02:05 Кто убил Бенито Муссолини?

02:40 Осторожно, мошенники! Серийный жиголо

03:10 Психология преступления. Смерть по сценарию. 1-я серия

03:54 Психология преступления. Смерть по сценарию. 2-я серия



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Двойной заказ

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Наследники

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Ядовитое облако», 1-я и 2-я серии. «Запас прочности», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Ядовитое облако», 1-я и 2-я серии. «Запас прочности», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Внучка или падчерица?

19:00 Сегодня

19:50 Канцелярская крыса. 9-я серия

20:50 Канцелярская крыса. 10-я серия

21:50 Рикошет. 9-я серия

22:50 Рикошет. 10-я серия

23:50 Сегодня в Москве

00:10 Пёс-6. Вендетта

01:05 Пёс-6. Невидимка

02:00 Мент в законе-2. «Не жди меня, мама, хорошего сына», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Подкидыш



Пятый канал



05:00 Известия

05:30 Улицы разбитых фонарей. Куколка

06:25 Лесник. 1-я часть - «Хозяева жизни»

07:15 Лесник. 2-я часть - «Хозяева жизни»

08:05 Чужой район-3. Решение

09:00 Известия

09:25 Чужой район-3. Техника безопасности

10:20 Чужой район-3. Компромисс

11:15 Чужой район-3. По закону

12:10 Чужой район-3. Сделка

13:00 Известия

13:25 Лесник. «Интересное кино», 1-я часть

14:20 Лесник. «Интересное кино», 2-я часть

15:20 Лесник. «Стрелок», 1-я часть

16:20 Лесник. «Стрелок», 2-я часть

17:20 Лесник. «Чужие игры», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Чужие игры», 1-я часть

18:45 Лесник. «Чужие игры», 2-я часть

19:45 След. Память не закопать

20:40 След. У матросов нет вопросов

21:30 След. Факультатив по химии

22:25 След. Тёмная сторона дома

23:10 Свои-5. Коммуналка

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Кровь от крови

01:10 След. Похищенная муза

01:50 След. Греческая трагедия

02:30 След. Козырь против депрессии

03:05 Детективы. Чужеземка

03:40 Детективы. Бриллиант души

04:10 Детективы. Килька

04:35 Детективы. По горячим следам



Домашний



04:40 6 кадров

05:05 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Любимый родственник». «Нимфоманка»

13:05 Порча. Тринадцать бед

13:35 Знахарка

14:10 Верну любимого. Тонкая работа

14:45 Преступления страсти. 49-я серия - «Выбери меня». 50-я серия - «Золотая« тёща». 51-я серия - «Метастазы». 52-я серия - «Тёмное прошлое»

19:00 Любовь не картошка. 5-я - 8-я серии

22:45 Порча. Мёртвая любовь

23:20 Знахарка

23:55 Верну любимого. Тонкая работа

00:30 Понять. Простить. «Любимый родственник». «Нимфоманка»

01:25 Тест на отцовство

03:05 Давай разведёмся!

03:55 Преступления страсти. 44-я серия - «Чужая жизнь»

04:45 6 кадров



ТНТ



04:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 52-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

07:00 Простоквашино

08:30 Модные игры. 11-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 316-я - 327-я серии

15:00 СашаТаня. 51-я - 60-я серии

20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 258-я серия

20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 259-я серия

21:00 Однажды в России. Сезон 9. 222-я серия

22:00 ЮЗЗЗ. 2-я серия

23:00 Блэйд

01:20 Ты_Топ-модель на ТНТ. 2-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 3. 51-я серия

03:15 Comedy Баттл. 11-я серия

04:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 53-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия



СТС



03:30 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия

05:10 Мультфильмы

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 6-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 9-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 14-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. День страшилок

06:15 Драконы: Гонки по краю

06:40 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:15 Приключения Вуди и его друзей

07:35 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды. Сезон 3. 13-я серия

08:25 Дылды

09:00 Inтуристы

09:35 Уральские пельмени. #поушивискусстве

10:05 Уральские пельмени

10:30 Потерянное звено

12:25 Два отца и два сына. Сезон 2. 9-я - 19-я серии

18:30 Дылды. Сезон 3. 13-я серия

19:00 Дылды

19:30 Дылды

20:00 Люди в черном-2

21:40 Люди в черном-3

23:45 Неудержимые

01:45 Неудержимые-2

03:20 Крыша мира. Сезон 1. 10-я - 13-я серии

04:55 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия



Матч ТВ



04:15 Игорь Численко. Удар форварда

05:15 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Вышибала

11:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Руслан

15:00 Новости

15:05 Все на Матч!

15:55 Футбол. Кубок России. «Текстильщик» (Иваново) - «2Drots» (Москва). Прямой эфир

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:30 Футбол. Кубок России. «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир

21:00 Новости

21:05 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Кремонезе». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Кровь и кость

02:25 Правила игры

02:55 Новости

03:00 Голевая неделя

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Побег из Шоушенка

22:50 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Экипаж

02:55 Уйти красиво

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



03:55 Майор полиции. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Черный принц

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:35 Оружие Победы

13:50 Майор полиции. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Майор полиции. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Освободители. Шталаг 352. Пленная правда

19:40 Улика из прошлого. Ученики Геббельса. Тайна кровавых фейков Украины

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Черный принц

01:20 Шел четвертый год войны...

02:40 Подкидыш

03:50 Майор полиции. 5-я и 6-я серии



Кино ТВ



04:30 На острие

06:15 Приключения Паддингтона

07:45 Приключения Паддингтона-2

09:30 Трасса 60

11:30 К звёздам

13:30 Джуманджи

15:15 Конг: Остров черепа

17:10 Боги Египта

19:15 Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее

21:00 Война миров Z

22:50 Во власти стихии

00:30 Землетрясение

02:00 От заката до рассвета

03:40 Кома



Мосфильм. Золотая коллекция



03:45 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»

05:15 Станционный смотритель

06:20 Самая обаятельная и привлекательная

07:45 Как Львёнок и Черепаха пели песню

07:55 Каникулы Бонифация

08:15 Комаров

08:30 Котенок с улицы Лизюкова

08:40 Кошкин дом

09:15 Михайло Ломоносов. 3-я и 4-я серии

11:50 Мёртвые души. 2-я серия

13:15 Осень

15:00 Зимний вечер в Гаграх

16:35 Мы из джаза

18:10 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Явка с повинной»

19:50 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

21:30 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

23:00 Девчата

00:45 Опасно для жизни!

02:10 Ты - мне, я - тебе

03:35 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Явка с повинной»



Время начала передач - московское.



















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