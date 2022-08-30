Программа передач Россия 1 на 30 августа 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 30 августа 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



30.08.2022



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Елизавета. 2-я серия - «Глава II»

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Годунов. 6-я серия

02:00 Морозова. 15-я серия - «Мама»

02:55 Морозова. 16-я серия - «Старая гвардия»

03:45 Срочно в номер! 2-я серия - «Посмертный дебют»



В программе передач возможны изменения.