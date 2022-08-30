Программа передач ТВЦ на 30 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 30 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



30.08.2022



04:40 Нина Дорошина. Чужая любовь

05:20 Мой герой. Сергей Горобченко

06:00 Настроение

08:35 Петровка, 38

08:50 Предчувствие. 3-я серия

09:44 Предчувствие. 4-я серия

10:35 Петербуржские тайны семьи Боярских

11:30 События

11:50 Практика-2. 3-я серия

12:46 Практика-2. 4-я серия

13:40 Мой герой. Валерий Сторожик

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Психология преступления. Смерть по сценарию. 1-я серия

15:59 Психология преступления. Смерть по сценарию. 2-я серия

16:55 Прощание. Юрий Никулин

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Не женская работа. 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Женщины Леонида Филатова

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Хроники московского быта. Сын Кремля

01:25 Жёны против любовниц

02:05 Кто убил Бенито Муссолини?

02:40 Осторожно, мошенники! Серийный жиголо

03:10 Психология преступления. Смерть по сценарию. 1-я серия

03:54 Психология преступления. Смерть по сценарию. 2-я серия



В программе передач возможны изменения.