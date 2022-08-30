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Программа передач ТВЦ на 30 августа 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 30 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

30.08.2022

04:40 Нина Дорошина. Чужая любовь
05:20 Мой герой. Сергей Горобченко
06:00 Настроение
08:35 Петровка, 38
08:50 Предчувствие. 3-я серия
09:44 Предчувствие. 4-я серия
10:35 Петербуржские тайны семьи Боярских
11:30 События
11:50 Практика-2. 3-я серия
12:46 Практика-2. 4-я серия
13:40 Мой герой. Валерий Сторожик
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Психология преступления. Смерть по сценарию. 1-я серия
15:59 Психология преступления. Смерть по сценарию. 2-я серия
16:55 Прощание. Юрий Никулин
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Не женская работа. 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Женщины Леонида Филатова
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Хроники московского быта. Сын Кремля
01:25 Жёны против любовниц
02:05 Кто убил Бенито Муссолини?
02:40 Осторожно, мошенники! Серийный жиголо
03:10 Психология преступления. Смерть по сценарию. 1-я серия
03:54 Психология преступления. Смерть по сценарию. 2-я серия

В программе передач возможны изменения.









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