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Программа передач НТВ на 30 августа 2022 года


Телепрограмма НТВ на 30 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

30.08.2022

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Двойной заказ
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Наследники
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Ядовитое облако», 1-я и 2-я серии. «Запас прочности», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Ядовитое облако», 1-я и 2-я серии. «Запас прочности», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Внучка или падчерица?
19:00 Сегодня
19:50 Канцелярская крыса. 9-я серия
20:50 Канцелярская крыса. 10-я серия
21:50 Рикошет. 9-я серия
22:50 Рикошет. 10-я серия
23:50 Сегодня в Москве
00:10 Пёс-6. Вендетта
01:05 Пёс-6. Невидимка
02:00 Мент в законе-2. «Не жди меня, мама, хорошего сына», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Подкидыш

В программе передач возможны изменения.









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