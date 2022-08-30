Программа передач НТВ на 30 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 30 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



30.08.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Двойной заказ

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Наследники

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Особое задание. «Ядовитое облако», 1-я и 2-я серии. «Запас прочности», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Особое задание. «Ядовитое облако», 1-я и 2-я серии. «Запас прочности», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Внучка или падчерица?

19:00 Сегодня

19:50 Канцелярская крыса. 9-я серия

20:50 Канцелярская крыса. 10-я серия

21:50 Рикошет. 9-я серия

22:50 Рикошет. 10-я серия

23:50 Сегодня в Москве

00:10 Пёс-6. Вендетта

01:05 Пёс-6. Невидимка

02:00 Мент в законе-2. «Не жди меня, мама, хорошего сына», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Подкидыш



В программе передач возможны изменения.