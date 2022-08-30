Программа передач Пятого канала на 30 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 30 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
30.08.2022
05:00 Известия
05:30 Улицы разбитых фонарей. Куколка
06:25 Лесник. 1-я часть - «Хозяева жизни»
07:15 Лесник. 2-я часть - «Хозяева жизни»
08:05 Чужой район-3. Решение
09:00 Известия
09:25 Чужой район-3. Техника безопасности
10:20 Чужой район-3. Компромисс
11:15 Чужой район-3. По закону
12:10 Чужой район-3. Сделка
13:00 Известия
13:25 Лесник. «Интересное кино», 1-я часть
14:20 Лесник. «Интересное кино», 2-я часть
15:20 Лесник. «Стрелок», 1-я часть
16:20 Лесник. «Стрелок», 2-я часть
17:20 Лесник. «Чужие игры», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Чужие игры», 1-я часть
18:45 Лесник. «Чужие игры», 2-я часть
19:45 След. Память не закопать
20:40 След. У матросов нет вопросов
21:30 След. Факультатив по химии
22:25 След. Тёмная сторона дома
23:10 Свои-5. Коммуналка
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Кровь от крови
01:10 След. Похищенная муза
01:50 След. Греческая трагедия
02:30 След. Козырь против депрессии
03:05 Детективы. Чужеземка
03:40 Детективы. Бриллиант души
04:10 Детективы. Килька
04:35 Детективы. По горячим следам
В программе передач возможны изменения.