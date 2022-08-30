Программа передач Пятого канала на 30 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 30 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



30.08.2022



05:00 Известия

05:30 Улицы разбитых фонарей. Куколка

06:25 Лесник. 1-я часть - «Хозяева жизни»

07:15 Лесник. 2-я часть - «Хозяева жизни»

08:05 Чужой район-3. Решение

09:00 Известия

09:25 Чужой район-3. Техника безопасности

10:20 Чужой район-3. Компромисс

11:15 Чужой район-3. По закону

12:10 Чужой район-3. Сделка

13:00 Известия

13:25 Лесник. «Интересное кино», 1-я часть

14:20 Лесник. «Интересное кино», 2-я часть

15:20 Лесник. «Стрелок», 1-я часть

16:20 Лесник. «Стрелок», 2-я часть

17:20 Лесник. «Чужие игры», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Чужие игры», 1-я часть

18:45 Лесник. «Чужие игры», 2-я часть

19:45 След. Память не закопать

20:40 След. У матросов нет вопросов

21:30 След. Факультатив по химии

22:25 След. Тёмная сторона дома

23:10 Свои-5. Коммуналка

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Кровь от крови

01:10 След. Похищенная муза

01:50 След. Греческая трагедия

02:30 След. Козырь против депрессии

03:05 Детективы. Чужеземка

03:40 Детективы. Бриллиант души

04:10 Детективы. Килька

04:35 Детективы. По горячим следам



В программе передач возможны изменения.