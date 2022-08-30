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Программа передач Домашний на 30 августа 2022 года


Телепрограмма канала Домашний на 30 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.

30.08.2022

04:40 6 кадров
05:05 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Любимый родственник». «Нимфоманка»
13:05 Порча. Тринадцать бед
13:35 Знахарка
14:10 Верну любимого. Тонкая работа
14:45 Преступления страсти. 49-я серия - «Выбери меня». 50-я серия - «Золотая« тёща». 51-я серия - «Метастазы». 52-я серия - «Тёмное прошлое»
19:00 Любовь не картошка. 5-я - 8-я серии
22:45 Порча. Мёртвая любовь
23:20 Знахарка
23:55 Верну любимого. Тонкая работа
00:30 Понять. Простить. «Любимый родственник». «Нимфоманка»
01:25 Тест на отцовство
03:05 Давай разведёмся!
03:55 Преступления страсти. 44-я серия - «Чужая жизнь»
04:45 6 кадров

В телепрограмме возможны изменения.









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