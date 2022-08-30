Программа передач Домашний на 30 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 30 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



30.08.2022



04:40 6 кадров

05:05 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Любимый родственник». «Нимфоманка»

13:05 Порча. Тринадцать бед

13:35 Знахарка

14:10 Верну любимого. Тонкая работа

14:45 Преступления страсти. 49-я серия - «Выбери меня». 50-я серия - «Золотая« тёща». 51-я серия - «Метастазы». 52-я серия - «Тёмное прошлое»

19:00 Любовь не картошка. 5-я - 8-я серии

22:45 Порча. Мёртвая любовь

23:20 Знахарка

23:55 Верну любимого. Тонкая работа

00:30 Понять. Простить. «Любимый родственник». «Нимфоманка»

01:25 Тест на отцовство

03:05 Давай разведёмся!

03:55 Преступления страсти. 44-я серия - «Чужая жизнь»

04:45 6 кадров



В телепрограмме возможны изменения.