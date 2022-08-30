Программа передач ТНТ на 30 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 30 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



30.08.2022



04:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 52-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

07:00 Простоквашино

08:30 Модные игры. 11-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 316-я - 327-я серии

15:00 СашаТаня. 51-я - 60-я серии

20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 258-я серия

20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 259-я серия

21:00 Однажды в России. Сезон 9. 222-я серия

22:00 ЮЗЗЗ. 2-я серия

23:00 Блэйд

01:20 Ты_Топ-модель на ТНТ. 2-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 3. 51-я серия

03:15 Comedy Баттл. 11-я серия

04:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 53-я серия

04:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия



В программе передач возможны изменения.