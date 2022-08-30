Программа передач ТНТ на 30 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 30 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
30.08.2022
04:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 52-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 62-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия
07:00 Простоквашино
08:30 Модные игры. 11-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 316-я - 327-я серии
15:00 СашаТаня. 51-я - 60-я серии
20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 258-я серия
20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 259-я серия
21:00 Однажды в России. Сезон 9. 222-я серия
22:00 ЮЗЗЗ. 2-я серия
23:00 Блэйд
01:20 Ты_Топ-модель на ТНТ. 2-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 3. 51-я серия
03:15 Comedy Баттл. 11-я серия
04:05 Открытый микрофон. Сезон 3. 53-я серия
04:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия
В программе передач возможны изменения.