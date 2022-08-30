Программа передач СТС на 30 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 30 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
30.08.2022
03:30 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия
05:10 Мультфильмы
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 6-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 9-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 14-я серия
06:05 Три кота
06:10 Три кота. День страшилок
06:15 Драконы: Гонки по краю
06:40 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:15 Приключения Вуди и его друзей
07:35 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Дылды. Сезон 3. 13-я серия
08:25 Дылды
09:00 Inтуристы
09:35 Уральские пельмени. #поушивискусстве
10:05 Уральские пельмени
10:30 Потерянное звено
12:25 Два отца и два сына. Сезон 2. 9-я - 19-я серии
18:30 Дылды. Сезон 3. 13-я серия
19:00 Дылды
19:30 Дылды
20:00 Люди в черном-2
21:40 Люди в черном-3
23:45 Неудержимые
01:45 Неудержимые-2
03:20 Крыша мира. Сезон 1. 10-я - 13-я серии
04:55 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия
В программе передач возможны изменения.