Программа передач СТС на 30 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 30 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



30.08.2022



03:30 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия

05:10 Мультфильмы

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 6-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 9-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 14-я серия

06:05 Три кота

06:10 Три кота. День страшилок

06:15 Драконы: Гонки по краю

06:40 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:15 Приключения Вуди и его друзей

07:35 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды. Сезон 3. 13-я серия

08:25 Дылды

09:00 Inтуристы

09:35 Уральские пельмени. #поушивискусстве

10:05 Уральские пельмени

10:30 Потерянное звено

12:25 Два отца и два сына. Сезон 2. 9-я - 19-я серии

18:30 Дылды. Сезон 3. 13-я серия

19:00 Дылды

19:30 Дылды

20:00 Люди в черном-2

21:40 Люди в черном-3

23:45 Неудержимые

01:45 Неудержимые-2

03:20 Крыша мира. Сезон 1. 10-я - 13-я серии

04:55 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия



В программе передач возможны изменения.