Программа передач Матч ТВ на 30 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 30 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
30.08.2022
04:15 Игорь Численко. Удар форварда
05:15 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Вышибала
11:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
11:30 Есть тема!
12:35 Новости
12:40 Специальный репортаж
13:00 Руслан
15:00 Новости
15:05 Все на Матч!
15:55 Футбол. Кубок России. «Текстильщик» (Иваново) - «2Drots» (Москва). Прямой эфир
18:00 Новости
18:05 Все на Матч!
18:30 Футбол. Кубок России. «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир
21:00 Новости
21:05 Все на Матч!
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Кремонезе». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Кровь и кость
02:25 Правила игры
02:55 Новости
03:00 Голевая неделя
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.