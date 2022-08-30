Программа передач Матч ТВ на 30 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 30 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



30.08.2022



04:15 Игорь Численко. Удар форварда

05:15 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Вышибала

11:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

11:30 Есть тема!

12:35 Новости

12:40 Специальный репортаж

13:00 Руслан

15:00 Новости

15:05 Все на Матч!

15:55 Футбол. Кубок России. «Текстильщик» (Иваново) - «2Drots» (Москва). Прямой эфир

18:00 Новости

18:05 Все на Матч!

18:30 Футбол. Кубок России. «Спартак» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара). Прямой эфир

21:00 Новости

21:05 Все на Матч!

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Кремонезе». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Кровь и кость

02:25 Правила игры

02:55 Новости

03:00 Голевая неделя

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.