Программа передач канала Звезда на 30 августа 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 30 августа 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
30.08.2022
03:55 Майор полиции. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Черный принц
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:35 Оружие Победы
13:50 Майор полиции. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Майор полиции. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освободители. Шталаг 352. Пленная правда
19:40 Улика из прошлого. Ученики Геббельса. Тайна кровавых фейков Украины
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Черный принц
01:20 Шел четвертый год войны...
02:40 Подкидыш
03:50 Майор полиции. 5-я и 6-я серии
В программе передач возможны изменения.