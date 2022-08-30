Программа передач Золотая коллекция на 30 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 30 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
30.08.2022
03:45 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»
05:15 Станционный смотритель
06:20 Самая обаятельная и привлекательная
07:45 Как Львёнок и Черепаха пели песню
07:55 Каникулы Бонифация
08:15 Комаров
08:30 Котенок с улицы Лизюкова
08:40 Кошкин дом
09:15 Михайло Ломоносов. 3-я и 4-я серии
11:50 Мёртвые души. 2-я серия
13:15 Осень
15:00 Зимний вечер в Гаграх
16:35 Мы из джаза
18:10 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Явка с повинной»
19:50 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»
21:30 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
23:00 Девчата
00:45 Опасно для жизни!
02:10 Ты - мне, я - тебе
03:35 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Явка с повинной»
В телепрограмме передач возможны изменения.