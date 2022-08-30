Программа передач Золотая коллекция на 30 августа 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 30 августа 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



30.08.2022



03:45 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Группа риска»

05:15 Станционный смотритель

06:20 Самая обаятельная и привлекательная

07:45 Как Львёнок и Черепаха пели песню

07:55 Каникулы Бонифация

08:15 Комаров

08:30 Котенок с улицы Лизюкова

08:40 Кошкин дом

09:15 Михайло Ломоносов. 3-я и 4-я серии

11:50 Мёртвые души. 2-я серия

13:15 Осень

15:00 Зимний вечер в Гаграх

16:35 Мы из джаза

18:10 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Явка с повинной»

19:50 «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

21:30 Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика

23:00 Девчата

00:45 Опасно для жизни!

02:10 Ты - мне, я - тебе

03:35 Тайны следствия-8. 1-я и 2-я серии - «Явка с повинной»



В телепрограмме передач возможны изменения.