Телепрограмма ТВ России на весь день, среду 31 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 31 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 31.08.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Золотая Орда. 11-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Елизавета. 3-я серия - «Глава III»
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Годунов. 7-я серия
02:00 Морозова. 17-я серия - «Квартирный вопрос»
02:55 Морозова. 18-я серия - «Без тормозов»
03:45 Срочно в номер! 1-я серия - «Фотография на память»
ТВЦ
03:54 Психология преступления. Смерть по сценарию. 2-я серия
05:20 Мой герой. Валерий Сторожик
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38
08:50 Предчувствие. 5-я серия
09:46 Предчувствие. 6-я серия
10:35 Вия Артмане. Гениальная притворщица
11:30 События
11:50 Практика-2. 5-я серия
12:48 Практика-2. 6-я серия
13:40 Мой герой. Михаил Тарабукин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 1-я серия
16:02 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 2-я серия
16:55 Прощание. Леди Диана
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Не женская работа. 9-я - 12-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 55-я серия
23:10 Битва со свекровью
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили
01:30 Знак качества. Закуски
02:10 Жаклин Кеннеди. 1-я часть
02:50 Осторожно, мошенники! Рынок вечной молодости
03:15 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 1-я серия
04:00 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 2-я серия
04:45 Вия Артмане. Гениальная притворщица
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Подкидыш
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Идеальный загар
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Операция прикрытия», 1-я и 2-я серии. «Деньги на бочку», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Операция прикрытия», 1-я и 2-я серии. «Деньги на бочку», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Наспорил дочь?
19:00 Сегодня
19:50 Канцелярская крыса. 11-я серия
20:50 Канцелярская крыса. 12-я серия
21:50 Рикошет. 11-я серия
22:50 Рикошет. 12-я серия
23:50 Сегодня в Москве
00:10 Пёс-6. Муж на час
01:05 Пёс-6. «Конвейер «Наследство»
02:00 Мент в законе-2. «Черный интернационал», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Находка
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Лесник. «Стрелок», 1-я часть
06:30 Лесник. «Стрелок», 2-я часть
07:25 Лесник. «Чужие игры», 1-я часть
08:15 Лесник. «Чужие игры», 2-я часть
09:00 Известия
09:25 Лесник. «Чужие игры», 2-я часть
09:40 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Лесник. 1-я часть - «Горячий сезон»
14:20 Лесник. Горячий сезон
15:20 Лесник. «Коварство», 1-я часть
16:20 Лесник. «Коварство», 2-я часть
17:20 Лесник. «Жених», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Жених», 1-я часть
18:50 Лесник. «Жених», 2-я часть
19:45 След. Девушка, которая хотела все знать
20:40 След. Суровая реальность
21:30 След. Двадцать лет
22:25 След. Красная комната
23:10 Свои-5. Кровь и вино
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Фантазерка
01:15 След. Не щадя живота своего
01:50 След. Женская логика
02:25 След. Прививка
03:05 Детективы. Мой ласковый убийца
03:35 Детективы. Два билета на футбол
04:00 Детективы. Прапорщик
04:30 Детективы. В понедельник отдохнем
Домашний
04:45 6 кадров
05:05 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Перемена желаний«. «Честное имя»
13:05 Порча. Шаловливые ручки
13:35 Знахарка
14:10 Верну любимого. Реванш
14:45 Преступления страсти. 53-я серия - «Шах и мат». 54-я серия - «Свекровь». 55-я серия - «Немой свидетель». 56-я серия - «Цена свободы»
19:00 Аквамарин. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. Утерянное несчастье
23:40 Знахарка
00:15 Верну любимого. Реванш
00:45 Понять. Простить. «Перемена желаний». «Честное имя»
01:40 Тест на отцовство
03:20 Давай разведёмся!
04:10 Преступления страсти. 45-я серия - «Прощай, ад»
ТНТ
04:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Сезон 7. 328-я - 339-я серии
15:00 СашаТаня. 61-я - 70-я серии
20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 259-я серия
20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 260-я серия
21:00 Однажды в России. Сезон 9. 224-я серия
22:00 ЮЗЗЗ. 3-я серия
22:55 Блэйд-2
01:15 Ты_Топ-модель на ТНТ. 3-я серия
02:25 Импровизация. Сезон 3. 52-я серия
03:10 Comedy Баттл. 12-я серия
04:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 55-я серия
04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 56-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия
05:10 Волшебная птица
05:30 Мультфильмы
05:40 Горшочек каши
05:50 Ералаш. Сезон 1. 24-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 34-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 35-я серия
06:05 Три кота. Варенье в подвале
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Дылды. Сезон 3. 14-я серия
09:00 Inтуристы. Сезон 1. 1-я серия
09:35 Уральские пельмени. #главноеучастие
10:00 Уральские пельмени. #часрасплаты
10:40 2+1
13:00 Гости из прошлого. Сезон 1. 1-я - 10-я серии
18:30 Дылды. Сезон 3. 14-я серия
19:30 Дылды. Сезон 3. 16-я серия
20:00 Люди в черном-2
21:40 Люди в черном-3
23:45 Неудержимые-2
01:40 Неудержимые
03:20 6 кадров. Сезон 8. 36-я - 40-я серии
Матч ТВ
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Наши иностранцы
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Вышибала
11:00 Матч! Парад
11:30 Есть тема!
12:50 Новости
12:55 Футбол. Кубок России. «Тверь» - «Амкал» (Москва). Прямой эфир
14:55 Футбол. Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) - «Сочи». Прямой эфир
16:55 Футбол. Кубок России. «Торпедо» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир
18:55 Футбол. Кубок России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Факел» (Воронеж). Прямой эфир
20:55 Футбол. Кубок России. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
23:00 Все на Матч!
00:30 Проклятый Юнайтед
02:25 Человек из футбола
02:55 Новости
03:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Велес Сарсфилд» (Аргентина) - «Фламенго» (Бразилия). Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Леон
22:30 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Нечего терять
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
04:40 Документальный проект
Звезда
03:50 Майор полиции. 5-я и 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Версия полковника Зорина
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:35 Оружие Победы
13:50 Майор полиции. 9-я - 12-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Майор полиции. 9-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Освободители. Дело эстонских карателей
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Версия полковника Зорина
01:10 В небе «Ночные ведьмы»
02:30 Жажда
03:50 Майор полиции. 9-я и 10-я серии
Русский роман
04:15 Нарушение правил
07:15 Трава под снегом
10:40 Другая семья
14:10 Счастье в конверте
16:00 Солнцеворот
18:00 Питер - Москва
21:50 Окончательный приговор
01:10 Спасённая любовь
03:50 Другая семья
Мосфильм. Золотая коллекция
05:00 Пена
06:15 Вольница
08:00 Летучий корабль
08:20 Лягушка-путешественница
08:40 Мальчик с пальчик
09:05 Мойдодыр
09:25 Михайло Ломоносов. 5-я и 6-я серии
12:10 Мёртвые души. 3-я серия
13:40 Подранки
15:20 Не бойся, я с тобой
18:05 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Защита Полежаева»
19:45 Не может быть!
21:30 Афоня
23:10 Мужики!..
00:55 Вий
02:05 Кубанские казаки
03:50 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Защита Полежаева»
Время начала передач - московское.