Телепрограмма ТВ России на весь день, среду 31 августа 2022 года

Программа передач телеканалов России на среду 31 августа 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Кино ТВ и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 31.08.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Золотая Орда. 11-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Елизавета. 3-я серия - «Глава III»

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Годунов. 7-я серия

02:00 Морозова. 17-я серия - «Квартирный вопрос»

02:55 Морозова. 18-я серия - «Без тормозов»

03:45 Срочно в номер! 1-я серия - «Фотография на память»



ТВЦ



03:54 Психология преступления. Смерть по сценарию. 2-я серия

05:20 Мой герой. Валерий Сторожик

06:00 Настроение

08:30 Петровка, 38

08:50 Предчувствие. 5-я серия

09:46 Предчувствие. 6-я серия

10:35 Вия Артмане. Гениальная притворщица

11:30 События

11:50 Практика-2. 5-я серия

12:48 Практика-2. 6-я серия

13:40 Мой герой. Михаил Тарабукин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 1-я серия

16:02 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 2-я серия

16:55 Прощание. Леди Диана

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Не женская работа. 9-я - 12-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 55-я серия

23:10 Битва со свекровью

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили

01:30 Знак качества. Закуски

02:10 Жаклин Кеннеди. 1-я часть

02:50 Осторожно, мошенники! Рынок вечной молодости

03:15 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 1-я серия

04:00 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 2-я серия

04:45 Вия Артмане. Гениальная притворщица



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Подкидыш

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Идеальный загар

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Операция прикрытия», 1-я и 2-я серии. «Деньги на бочку», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Операция прикрытия», 1-я и 2-я серии. «Деньги на бочку», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Наспорил дочь?

19:00 Сегодня

19:50 Канцелярская крыса. 11-я серия

20:50 Канцелярская крыса. 12-я серия

21:50 Рикошет. 11-я серия

22:50 Рикошет. 12-я серия

23:50 Сегодня в Москве

00:10 Пёс-6. Муж на час

01:05 Пёс-6. «Конвейер «Наследство»

02:00 Мент в законе-2. «Черный интернационал», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Находка



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Лесник. «Стрелок», 1-я часть

06:30 Лесник. «Стрелок», 2-я часть

07:25 Лесник. «Чужие игры», 1-я часть

08:15 Лесник. «Чужие игры», 2-я часть

09:00 Известия

09:25 Лесник. «Чужие игры», 2-я часть

09:40 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Лесник. 1-я часть - «Горячий сезон»

14:20 Лесник. Горячий сезон

15:20 Лесник. «Коварство», 1-я часть

16:20 Лесник. «Коварство», 2-я часть

17:20 Лесник. «Жених», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Жених», 1-я часть

18:50 Лесник. «Жених», 2-я часть

19:45 След. Девушка, которая хотела все знать

20:40 След. Суровая реальность

21:30 След. Двадцать лет

22:25 След. Красная комната

23:10 Свои-5. Кровь и вино

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Фантазерка

01:15 След. Не щадя живота своего

01:50 След. Женская логика

02:25 След. Прививка

03:05 Детективы. Мой ласковый убийца

03:35 Детективы. Два билета на футбол

04:00 Детективы. Прапорщик

04:30 Детективы. В понедельник отдохнем



Домашний



04:45 6 кадров

05:05 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Перемена желаний«. «Честное имя»

13:05 Порча. Шаловливые ручки

13:35 Знахарка

14:10 Верну любимого. Реванш

14:45 Преступления страсти. 53-я серия - «Шах и мат». 54-я серия - «Свекровь». 55-я серия - «Немой свидетель». 56-я серия - «Цена свободы»

19:00 Аквамарин. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. Утерянное несчастье

23:40 Знахарка

00:15 Верну любимого. Реванш

00:45 Понять. Простить. «Перемена желаний». «Честное имя»

01:40 Тест на отцовство

03:20 Давай разведёмся!

04:10 Преступления страсти. 45-я серия - «Прощай, ад»



ТНТ



04:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 Универ. Сезон 7. 328-я - 339-я серии

15:00 СашаТаня. 61-я - 70-я серии

20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 259-я серия

20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 260-я серия

21:00 Однажды в России. Сезон 9. 224-я серия

22:00 ЮЗЗЗ. 3-я серия

22:55 Блэйд-2

01:15 Ты_Топ-модель на ТНТ. 3-я серия

02:25 Импровизация. Сезон 3. 52-я серия

03:10 Comedy Баттл. 12-я серия

04:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 55-я серия

04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 56-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия

05:10 Волшебная птица

05:30 Мультфильмы

05:40 Горшочек каши

05:50 Ералаш. Сезон 1. 24-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 34-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 35-я серия

06:05 Три кота. Варенье в подвале

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды. Сезон 3. 14-я серия

09:00 Inтуристы. Сезон 1. 1-я серия

09:35 Уральские пельмени. #главноеучастие

10:00 Уральские пельмени. #часрасплаты

10:40 2+1

13:00 Гости из прошлого. Сезон 1. 1-я - 10-я серии

18:30 Дылды. Сезон 3. 14-я серия

19:30 Дылды. Сезон 3. 16-я серия

20:00 Люди в черном-2

21:40 Люди в черном-3

23:45 Неудержимые-2

01:40 Неудержимые

03:20 6 кадров. Сезон 8. 36-я - 40-я серии



Матч ТВ



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямой эфир

05:30 Наши иностранцы

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Вышибала

11:00 Матч! Парад

11:30 Есть тема!

12:50 Новости

12:55 Футбол. Кубок России. «Тверь» - «Амкал» (Москва). Прямой эфир

14:55 Футбол. Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) - «Сочи». Прямой эфир

16:55 Футбол. Кубок России. «Торпедо» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир

18:55 Футбол. Кубок России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Факел» (Воронеж). Прямой эфир

20:55 Футбол. Кубок России. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

23:00 Все на Матч!

00:30 Проклятый Юнайтед

02:25 Человек из футбола

02:55 Новости

03:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Велес Сарсфилд» (Аргентина) - «Фламенго» (Бразилия). Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Леон

22:30 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:30 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Нечего терять

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман

04:40 Документальный проект



Звезда



03:50 Майор полиции. 5-я и 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Версия полковника Зорина

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:35 Оружие Победы

13:50 Майор полиции. 9-я - 12-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Майор полиции. 9-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Освободители. Дело эстонских карателей

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Версия полковника Зорина

01:10 В небе «Ночные ведьмы»

02:30 Жажда

03:50 Майор полиции. 9-я и 10-я серии



Русский роман



04:15 Нарушение правил

07:15 Трава под снегом

10:40 Другая семья

14:10 Счастье в конверте

16:00 Солнцеворот

18:00 Питер - Москва

21:50 Окончательный приговор

01:10 Спасённая любовь

03:50 Другая семья



Мосфильм. Золотая коллекция



05:00 Пена

06:15 Вольница

08:00 Летучий корабль

08:20 Лягушка-путешественница

08:40 Мальчик с пальчик

09:05 Мойдодыр

09:25 Михайло Ломоносов. 5-я и 6-я серии

12:10 Мёртвые души. 3-я серия

13:40 Подранки

15:20 Не бойся, я с тобой

18:05 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Защита Полежаева»

19:45 Не может быть!

21:30 Афоня

23:10 Мужики!..

00:55 Вий

02:05 Кубанские казаки

03:50 Тайны следствия-9. Сезон 9. 1-я и 2-я серии - «Защита Полежаева»



Время начала передач - московское.



















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