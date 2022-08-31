Программа передач ТВЦ на 31 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 31 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



31.08.2022



03:54 Психология преступления. Смерть по сценарию. 2-я серия

05:20 Мой герой. Валерий Сторожик

06:00 Настроение

08:30 Петровка, 38

08:50 Предчувствие. 5-я серия

09:46 Предчувствие. 6-я серия

10:35 Вия Артмане. Гениальная притворщица

11:30 События

11:50 Практика-2. 5-я серия

12:48 Практика-2. 6-я серия

13:40 Мой герой. Михаил Тарабукин

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 1-я серия

16:02 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 2-я серия

16:55 Прощание. Леди Диана

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Не женская работа. 9-я - 12-я серии

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 55-я серия

23:10 Битва со свекровью

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили

01:30 Знак качества. Закуски

02:10 Жаклин Кеннеди. 1-я часть

02:50 Осторожно, мошенники! Рынок вечной молодости

03:15 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 1-я серия

04:00 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 2-я серия

04:45 Вия Артмане. Гениальная притворщица



В программе передач возможны изменения.