Программа передач ТВЦ на 31 августа 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 31 августа 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
31.08.2022
03:54 Психология преступления. Смерть по сценарию. 2-я серия
05:20 Мой герой. Валерий Сторожик
06:00 Настроение
08:30 Петровка, 38
08:50 Предчувствие. 5-я серия
09:46 Предчувствие. 6-я серия
10:35 Вия Артмане. Гениальная притворщица
11:30 События
11:50 Практика-2. 5-я серия
12:48 Практика-2. 6-я серия
13:40 Мой герой. Михаил Тарабукин
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 1-я серия
16:02 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 2-я серия
16:55 Прощание. Леди Диана
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Не женская работа. 9-я - 12-я серии
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 55-я серия
23:10 Битва со свекровью
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили
01:30 Знак качества. Закуски
02:10 Жаклин Кеннеди. 1-я часть
02:50 Осторожно, мошенники! Рынок вечной молодости
03:15 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 1-я серия
04:00 Психология преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате. 2-я серия
04:45 Вия Артмане. Гениальная притворщица
В программе передач возможны изменения.