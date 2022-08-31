Программа передач НТВ на 31 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 31 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



31.08.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Подкидыш

05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Идеальный загар

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Операция прикрытия», 1-я и 2-я серии. «Деньги на бочку», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Операция прикрытия», 1-я и 2-я серии. «Деньги на бочку», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Наспорил дочь?

19:00 Сегодня

19:50 Канцелярская крыса. 11-я серия

20:50 Канцелярская крыса. 12-я серия

21:50 Рикошет. 11-я серия

22:50 Рикошет. 12-я серия

23:50 Сегодня в Москве

00:10 Пёс-6. Муж на час

01:05 Пёс-6. «Конвейер «Наследство»

02:00 Мент в законе-2. «Черный интернационал», 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Находка



В программе передач возможны изменения.