Программа передач НТВ на 31 августа 2022 года

Телепрограмма НТВ на 31 августа 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
31.08.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Подкидыш
05:40 Улицы разбитых фонарей-12. Идеальный загар
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Операция прикрытия», 1-я и 2-я серии. «Деньги на бочку», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Рубежи Родины. «Операция прикрытия», 1-я и 2-я серии. «Деньги на бочку», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Наспорил дочь?
19:00 Сегодня
19:50 Канцелярская крыса. 11-я серия
20:50 Канцелярская крыса. 12-я серия
21:50 Рикошет. 11-я серия
22:50 Рикошет. 12-я серия
23:50 Сегодня в Москве
00:10 Пёс-6. Муж на час
01:05 Пёс-6. «Конвейер «Наследство»
02:00 Мент в законе-2. «Черный интернационал», 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-12. Находка
В программе передач возможны изменения.