Программа передач Пятого канала на 31 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 31 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



31.08.2022



05:00 Известия

05:45 Лесник. «Стрелок», 1-я часть

06:30 Лесник. «Стрелок», 2-я часть

07:25 Лесник. «Чужие игры», 1-я часть

08:15 Лесник. «Чужие игры», 2-я часть

09:00 Известия

09:25 Лесник. «Чужие игры», 2-я часть

09:40 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Лесник. 1-я часть - «Горячий сезон»

14:20 Лесник. Горячий сезон

15:20 Лесник. «Коварство», 1-я часть

16:20 Лесник. «Коварство», 2-я часть

17:20 Лесник. «Жених», 1-я часть

17:30 Известия

18:00 Лесник. «Жених», 1-я часть

18:50 Лесник. «Жених», 2-я часть

19:45 След. Девушка, которая хотела все знать

20:40 След. Суровая реальность

21:30 След. Двадцать лет

22:25 След. Красная комната

23:10 Свои-5. Кровь и вино

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Фантазерка

01:15 След. Не щадя живота своего

01:50 След. Женская логика

02:25 След. Прививка

03:05 Детективы. Мой ласковый убийца

03:35 Детективы. Два билета на футбол

04:00 Детективы. Прапорщик

04:30 Детективы. В понедельник отдохнем



В программе передач возможны изменения.