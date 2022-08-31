Программа передач Пятого канала на 31 августа 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 31 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
31.08.2022
05:00 Известия
05:45 Лесник. «Стрелок», 1-я часть
06:30 Лесник. «Стрелок», 2-я часть
07:25 Лесник. «Чужие игры», 1-я часть
08:15 Лесник. «Чужие игры», 2-я часть
09:00 Известия
09:25 Лесник. «Чужие игры», 2-я часть
09:40 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Лесник. 1-я часть - «Горячий сезон»
14:20 Лесник. Горячий сезон
15:20 Лесник. «Коварство», 1-я часть
16:20 Лесник. «Коварство», 2-я часть
17:20 Лесник. «Жених», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Жених», 1-я часть
18:50 Лесник. «Жених», 2-я часть
19:45 След. Девушка, которая хотела все знать
20:40 След. Суровая реальность
21:30 След. Двадцать лет
22:25 След. Красная комната
23:10 Свои-5. Кровь и вино
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Фантазерка
01:15 След. Не щадя живота своего
01:50 След. Женская логика
02:25 След. Прививка
03:05 Детективы. Мой ласковый убийца
03:35 Детективы. Два билета на футбол
04:00 Детективы. Прапорщик
04:30 Детективы. В понедельник отдохнем
В программе передач возможны изменения.