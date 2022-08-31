Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач Пятого канала на 31 августа 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 31 августа 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

31.08.2022

05:00 Известия
05:45 Лесник. «Стрелок», 1-я часть
06:30 Лесник. «Стрелок», 2-я часть
07:25 Лесник. «Чужие игры», 1-я часть
08:15 Лесник. «Чужие игры», 2-я часть
09:00 Известия
09:25 Лесник. «Чужие игры», 2-я часть
09:40 Снайпер-2. Тунгус. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Лесник. 1-я часть - «Горячий сезон»
14:20 Лесник. Горячий сезон
15:20 Лесник. «Коварство», 1-я часть
16:20 Лесник. «Коварство», 2-я часть
17:20 Лесник. «Жених», 1-я часть
17:30 Известия
18:00 Лесник. «Жених», 1-я часть
18:50 Лесник. «Жених», 2-я часть
19:45 След. Девушка, которая хотела все знать
20:40 След. Суровая реальность
21:30 След. Двадцать лет
22:25 След. Красная комната
23:10 Свои-5. Кровь и вино
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Фантазерка
01:15 След. Не щадя живота своего
01:50 След. Женская логика
02:25 След. Прививка
03:05 Детективы. Мой ласковый убийца
03:35 Детективы. Два билета на футбол
04:00 Детективы. Прапорщик
04:30 Детективы. В понедельник отдохнем

В программе передач возможны изменения.









  • Телепрограмма ТВ России на весь день, среду 31 августа 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 30 августа 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 29 августа 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 28 августа 2022 года
  • Программа передач Пятого канала на 27 августа 2022 года
    •




    Расписание трансляций Кубка России по футболу 2022/2023

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 18 ноября.

    Сертификация спортивного оборудования и инвентаря

    Сертификация спортивного оборудования

    В каких случаях оценка соответствия спортивного оборудования и инвентаря обязательна? Какие добровольные документы могут оформить изготовители и импортеры? Этапы прохождения процедуры.

    Группы Лиги чемпионов УЕФА 2022/2023. Расписание матчей, календарь

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 примут участие лучшие команды европейского континента.

    Календарь этапов Формула-1 в сезоне 2022. Гран-при Бельгии

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартует в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.

    Расписание трансляций Бундеслиги 2022/2023. 4-й тур чемпионата Германии по футболу

    Чемпионат Германии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в высшем дивизионе чемпионата Германии по футболу 2022/2023 начнется 5 августа 2022 года и завершится 27 мая 2023 года.









    Курс евро ЦБ РФ на 31 августа 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 31 августа 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Сколько дней отдыхаем в 2023 году. Выходные и праздники в 2023 году в России
    30 августа - какой знак зодиака
    Лунный посевной календарь садовода и огородника на сентябрь 2022 года
    Сколько дней в 2022 году. Количество дней лета и осени
    Сколько дней отдыхаем в ноябре. Выходные и праздники в 2022 году в России
    Статистика коронавируса в России, Москве и мире 30 августа 2022
    Какой праздник 31 августа 2022 года. Какой церковный православный праздник в России
    Гороскоп Рыбы на 31 августа 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru