Программа передач Домашний на 31 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 31 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



31.08.2022



04:45 6 кадров

05:05 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Перемена желаний«. «Честное имя»

13:05 Порча. Шаловливые ручки

13:35 Знахарка

14:10 Верну любимого. Реванш

14:45 Преступления страсти. 53-я серия - «Шах и мат». 54-я серия - «Свекровь». 55-я серия - «Немой свидетель». 56-я серия - «Цена свободы»

19:00 Аквамарин. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. Утерянное несчастье

23:40 Знахарка

00:15 Верну любимого. Реванш

00:45 Понять. Простить. «Перемена желаний». «Честное имя»

01:40 Тест на отцовство

03:20 Давай разведёмся!

04:10 Преступления страсти. 45-я серия - «Прощай, ад»



В телепрограмме возможны изменения.