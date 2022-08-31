Программа передач Домашний на 31 августа 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 31 августа 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
31.08.2022
04:45 6 кадров
05:05 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Перемена желаний«. «Честное имя»
13:05 Порча. Шаловливые ручки
13:35 Знахарка
14:10 Верну любимого. Реванш
14:45 Преступления страсти. 53-я серия - «Шах и мат». 54-я серия - «Свекровь». 55-я серия - «Немой свидетель». 56-я серия - «Цена свободы»
19:00 Аквамарин. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. Утерянное несчастье
23:40 Знахарка
00:15 Верну любимого. Реванш
00:45 Понять. Простить. «Перемена желаний». «Честное имя»
01:40 Тест на отцовство
03:20 Давай разведёмся!
04:10 Преступления страсти. 45-я серия - «Прощай, ад»
В телепрограмме возможны изменения.