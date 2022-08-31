Программа передач ТНТ на 31 августа 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 31 августа 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
31.08.2022
04:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 Универ. Сезон 7. 328-я - 339-я серии
15:00 СашаТаня. 61-я - 70-я серии
20:00 Реальные пацаны. Сезон 9. 259-я серия
20:30 Реальные пацаны. Сезон 9. 260-я серия
21:00 Однажды в России. Сезон 9. 224-я серия
22:00 ЮЗЗЗ. 3-я серия
22:55 Блэйд-2
01:15 Ты_Топ-модель на ТНТ. 3-я серия
02:25 Импровизация. Сезон 3. 52-я серия
03:10 Comedy Баттл. 12-я серия
04:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 55-я серия
04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 56-я серия
В программе передач возможны изменения.