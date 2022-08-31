Программа передач СТС на 31 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 31 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
31.08.2022
04:55 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия
05:10 Волшебная птица
05:30 Мультфильмы
05:40 Горшочек каши
05:50 Ералаш. Сезон 1. 24-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 34-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 35-я серия
06:05 Три кота. Варенье в подвале
06:10 Три кота
06:15 Драконы: Гонки по краю
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Дылды. Сезон 3. 14-я серия
09:00 Inтуристы. Сезон 1. 1-я серия
09:35 Уральские пельмени. #главноеучастие
10:00 Уральские пельмени. #часрасплаты
10:40 2+1
13:00 Гости из прошлого. Сезон 1. 1-я - 10-я серии
18:30 Дылды. Сезон 3. 14-я серия
19:30 Дылды. Сезон 3. 16-я серия
20:00 Люди в черном-2
21:40 Люди в черном-3
23:45 Неудержимые-2
01:40 Неудержимые
03:20 6 кадров. Сезон 8. 36-я - 40-я серии
В программе передач возможны изменения.