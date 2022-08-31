Программа передач СТС на 31 августа 2022 года

Телепрограмма СТС на 31 августа 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



31.08.2022



04:55 6 кадров. Сезон 8. 53-я серия

05:10 Волшебная птица

05:30 Мультфильмы

05:40 Горшочек каши

05:50 Ералаш. Сезон 1. 24-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 34-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 35-я серия

06:05 Три кота. Варенье в подвале

06:10 Три кота

06:15 Драконы: Гонки по краю

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Дылды. Сезон 3. 14-я серия

09:00 Inтуристы. Сезон 1. 1-я серия

09:35 Уральские пельмени. #главноеучастие

10:00 Уральские пельмени. #часрасплаты

10:40 2+1

13:00 Гости из прошлого. Сезон 1. 1-я - 10-я серии

18:30 Дылды. Сезон 3. 14-я серия

19:30 Дылды. Сезон 3. 16-я серия

20:00 Люди в черном-2

21:40 Люди в черном-3

23:45 Неудержимые-2

01:40 Неудержимые

03:20 6 кадров. Сезон 8. 36-я - 40-я серии



В программе передач возможны изменения.