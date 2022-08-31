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Программа передач Матч ТВ на 31 августа 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 31 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

31.08.2022

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Наши иностранцы
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Вышибала
11:00 Матч! Парад
11:30 Есть тема!
12:50 Новости
12:55 Футбол. Кубок России. «Тверь» - «Амкал» (Москва). Прямой эфир
14:55 Футбол. Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) - «Сочи». Прямой эфир
16:55 Футбол. Кубок России. «Торпедо» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир
18:55 Футбол. Кубок России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Факел» (Воронеж). Прямой эфир
20:55 Футбол. Кубок России. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
23:00 Все на Матч!
00:30 Проклятый Юнайтед
02:25 Человек из футбола
02:55 Новости
03:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Велес Сарсфилд» (Аргентина) - «Фламенго» (Бразилия). Прямой эфир

В программе передач возможны изменения.









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