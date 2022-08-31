Программа передач Матч ТВ на 31 августа 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 31 августа 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



31.08.2022



03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бразилия). Прямой эфир

05:30 Наши иностранцы

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Вышибала

11:00 Матч! Парад

11:30 Есть тема!

12:50 Новости

12:55 Футбол. Кубок России. «Тверь» - «Амкал» (Москва). Прямой эфир

14:55 Футбол. Кубок России. «Урал» (Екатеринбург) - «Сочи». Прямой эфир

16:55 Футбол. Кубок России. «Торпедо» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир

18:55 Футбол. Кубок России. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Факел» (Воронеж). Прямой эфир

20:55 Футбол. Кубок России. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

23:00 Все на Матч!

00:30 Проклятый Юнайтед

02:25 Человек из футбола

02:55 Новости

03:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 финала. «Велес Сарсфилд» (Аргентина) - «Фламенго» (Бразилия). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.